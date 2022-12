C. Herodotou: Úrokové sadzby sa ešte zvýšia

Londýn 6. decembra (TASR) - Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) pôjdu ešte nahor, sú už však "veľmi blízko" neutrálnej úrovne. Povedal to cyperský člen Rady guvernérov ECB Constantinos Herodotou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Sme veľmi blízko neutrálnej sadzby," povedal Herodotou na podujatí organizovanom agentúrou Bloomberg, odkazujúc na úroveň úrokových sadzieb, ktorá ekonomiku nepodporuje ani nebrzdí. ECB zvýšila úrokové sadzby od júla celkovo o 200 bázických bodov a očakáva sa, že na najbližšom zasadnutí 15. decembra posunie sadzby nahor o ďalších 50 bodov. To znamená zmiernenie tempa zvyšovania sadzieb po tom, ako na predchádzajúcom zasadnutí posunula úrokové sadzby nahor o 75 bázických bodov.



Na nasledujúcom zasadnutí zverejní ECB aj nové makroekonomické projekcie odborníkov. Očakáva sa, že na základe týchto projekcií sa inflácia v budúcom roku ešte nevráti do blízkosti inflačného cieľa stanoveného na úrovni 2 % a eurozóna zaznamená miernu recesiu.