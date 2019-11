C. Malmströmová: EÚ nezníži clá na dovoz Hummerov a chemikálií z USA

Brusel 12. novembra (TASR) - Snaha USA, aby Európska únia (EÚ) urýchlene znížila clá na dovoz Hummerov a chemikálií, nemala úspech. Únia by síce mohla vyhovieť Spojeným štátom, ale z pohľadu Bruselu by takéto zníženie ciel malo byť súčasťou rozsiahlej dohody o liberalizácii ciel na priemyselné tovary a produkty rybolovu, uviedla komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová v liste adresovanom americkému obchodnému zástupcovi Robertovi Lighthizerovi.



Malmströmová to zdôvodnila pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ktoré obmedzujú dohody medzi jednotlivými krajinami, aj sa týkajú len malého množstva produktov. V liste Lighthizerovi tiež požadovala zvýšenie úsilia o riešenie existujúcich obchodných sporov medzi USA a EÚ. Podľa Malmströmovej existuje priestor, aby sa viac urobilo pre ich ukončenie. Mala na mysli americké clá na dovoz ocele a hliníka rovnako ako spor týkajúci sa podpory výrobcov lietadiel.



Malmströmovej list Lighthizerovi bol odoslaný už minulú stredu (6. 11.), ale až teraz o ňom informoval server Politico.