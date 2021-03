C. Ronaldo skolil hetrikom Cagliari a prekonal Pelého gólový rekord

Rím 15. marca (TASR) - Na vypadnutie z Ligy majstrov s FC Portom už v osemfinále a šumy o budúcnosti Cristiana Ronalda zareagovali futbalisti Juventusu Turín rázne. Vďaka čistému hetriku portugalského kanoniera zvíťazili v nedeľu na Sardínii nad Cagliari Calcio 3:1. Obhajca titulu v tabuľke stále zaostáva za lídrom Interom Miláno o desať bodov, má ale o zápas menej.



Tridsaťšesťročný C. Ronaldo po vypadnutí z LM varoval súperov, že Juventus nehodlá v ďalšom priebehu sezóny "hodiť flintu do žita" a chce získať ešte všetky možné trofeje. "Skutoční šampióni sa nikdy nezlomia. Už sa sústredíme na ligu, finále Talianskeho pohára a na všetko, čo v tejto sezóne ešte môžeme dokázať. Dôležitejší ako počet pádov je spôsob, ako rýchlo a silno po nich dokážeš vstať," citovala ho agentúra AFP. Že to neboli len slová do vetra, na vlastnej koži spoznali hráči Cagliari. CR7 ich "vybavil" za 32 minút, útočník "Bianconeri" sa presadil ráznou hlavičkou, bombou pravačkou z penalty a ostrou ľavačkou po rýchlej kľučke na obrancu vo vnútri šestnástky.



"Kritika ma nezaujíma. Čo ma mrzí je, že sme vypadli z Ligy majstrov a nehrali sme dobre. Potom sme museli zareagovať na ihrisku a presne to Cristiano perfektným hetrikom urobil," citovala AP brankára "starej dámy" Wojciecha Szczesného.



"Naším cieľom bolo zareagovať na minulý zápas, po ktorom sme vypadli z Ligy majstrov. Ronaldo bol hladný po úspechu, rovnako ako celý tím. Reagoval ako skutočný šampión," povedal tréner Andrea Pirlo. Ronaldo je s 23 gólmi najlepším strelcom Serie A pred druhým Romeluom Lukakuom z Interu Miláno (19).



Ronaldo strelil už 770. gól, čím prekonal oficiálny rekord brazílskeho "Kráľa" Pelého. Obaja to po zápase okomentovali aj na sociálnych sieťach. Hoci všetko mohlo byť inak, keďže niekoľko minút po prvom góle mal Ronaldo aj trochu šťastia, že sa vyhol červenej karte. Vo výskoku totiž vysokou nohou trafil brankára domácich Alessia Cragna do tváre, spôsobil mu krvavé zranenie a rozhodca mu ukázal žltú kartu.



"Na svete niet hráča, ktorý by nevyrastal na počúvaní príbehov o Pelého zápasoch, o jeho góloch a úspechoch. Ani ja nie som výnimkou. Z tohto dôvodu som plný radosti a hrdosti, že gól, ktorý ma dostal na prvé miesto najlepších strelcov sveta, prekonal rekord Pelého. Keď som ako dieťa vyrastal na Madeire, nikdy som o tom nesníval," napísal na sociálnej sieti Portugalčan, ktorý podľa AP nastrieľal 668 klubových gólov (5 za Sporting Lisabon, 118 za Manchester United, 450 za Real Madrid, 95 za Juventus) a 102 reprezentačných za Portugalsko.



Trojnásobný majster sveta Pelé dal oficiálne 767 gólov, hoci on sám tvrdí, že ich bolo vyše tisíc. "Veľmi ťa obdivujem, rád sa pozerám na tvoju hru, to nie je tajomstvo. Gratulujem ti k prekonaniu môjho gólového rekordu v oficiálnych zápasoch. Ľutujem len, že ťa dnes nemôžem objať," napísal Pelé na Instagrame.



Viaceré zdroje uvádzajú, že na čele najlepších strelcov sveta je bývalý československý útočník Josef Bican (821 gólov). Brazílčan Romario o sebe sám vyhlasuje, že strelil 1000 gólov, vrátane neoficiálnych stretnutí.