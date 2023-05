C4E Forum poukázalo na potrebu zrýchlenia tempa obnovy budov

Šamorín 24. mája (TASR) - Slovensko patrí ku krajinám stredovýchodnej Európy, ktoré potrebujú zrýchliť tempo obnovy budov, aby splnili záväzky z Parížskej dohody. Nenapĺňa ani potrebu a potenciál obnovy budov a zvyšovania energetickej efektívnosti. Odznelo to na konferencii o energetickej efektívnosti C4E Forum, ktorá sa koná od 23. do 26. mája v Šamoríne. Informovala o tom riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť Katarína Nikodemová. Konferenciu otvorila videopríhovorom prezidentka Zuzana Čaputová.



"Energetická efektivita by mala byť prioritou každej vlády. Zlepšovanie energetickej efektivity a obnovy budov prináša vyššiu stabilitu v krízových situáciách, aké sme zažili výkyvmi v cenách energií a plynu. Obnova budov podporuje ekonomiku, prináša pracovné miesta a zlepšuje kvalitu života," uviedla Nikodemová.



Ako doplnila, na konferencii viackrát odznelo, že financie na obnovu nie sú problémom. Kameňom úrazu je zlé nastavenie čerpania financií a nedostatočná koordinácia a administratíva. Zbaviť sektor budov emisií skleníkových plynov je podľa účastníkov diskusií možné za podmienky dobrej spolupráce a efektívnej koordinácie týchto snáh.



O potenciáli energetickej efektivity v časoch energetickej krízy o týchto témach diskutovali aj zástupkyňa Medzinárodnej energetickej agentúry Ksenia Petrichenko, Radoš Horáček z Európskej komisie, europoslanec Martin Hojsík a poradca predsedu vlády SR Alexander Duleba.