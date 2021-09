Caixabank očakáva fúzie a akvizície v španielskom bankovom sektore

Madrid 29. septembra (TASR) – Je pravdepodobné, že v španielskom bankovom sektore dôjde k ďalšej konsolidácii, keďže je to spôsob, ako kompenzovať príliš nízke úrokové sadzby. Uviedol to v stredu šéf španielskej banky Caixabank Gonzalo Gortazar.



„Osobne si myslím, že postupne bude dochádzať k ďalším fúziám a akvizíciám," povedal Gortazar na finančnej konferencii. Podľa neho sa to dá očakávať, keďže finančný dohľad verejne presadzuje takéto riešenie. Poukazuje najmä na nízku ziskovosť bánk ako na jednu zo štrukturálnych slabostí sektora.



Konsolidácia na španielskom bankovom trhu prebieha už niekoľko rokov. V marci tohto roka napríklad Caixabank dokončila akvizíciu banky Bankia a stala sa tak najväčšou španielskou bankou z pohľadu objemu aktív. V júli potom španielska banka Unicaja získala súhlas vlády s prevzatím banky Liberbank, na ktorom sa dohodla koncom minulého roka. Vďaka akvizícii sa Unicaja stala piatou najväčšou bankou v Španielsku.



Konsolidácia na španielskom bankovom trhu prebieha už niekoľko rokov. V marci tohto roka napríklad Caixabank dokončila akvizíciu banky Bankia a stala sa tak najväčšou španielskou bankou z pohľadu objemu aktív. V júli potom španielska banka Unicaja získala súhlas vlády s prevzatím banky Liberbank, na ktorom sa dohodla koncom minulého roka. Vďaka akvizícii sa Unicaja stala piatou najväčšou bankou v Španielsku.



Konsolidácia v bankovom sektore tak zredukovala počet bánk v Španielsku za posledných 13 rokov na menej než pätinu. Zatiaľ čo pred svetovou finančnou krízou v roku 2008 bolo v Španielsku 55 bánk, teraz ich je iba 10.