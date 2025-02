Caixin: Aktivita v čínskej výrobe rástla tempom tesne nad stagnáciou

Peking 3. februára (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v raste, tempo rastu sa však spomalilo na úroveň, ktorá je už iba tesne nad úrovňou stagnácie. Poukázali na to výsledky prieskumu súkromnej spoločnosti Caixin. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Podľa Caixinu index nákupných manažérov (PMI) v čínskom výrobnom sektore dosiahol v januári 50,1 bodu oproti decembrovej hodnote 50,5 bodu. Stále to ešte znamená rast aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Januárový údaj, ktorý je najhorší za posledné štyri mesiace, však zároveň znamená, že aktivita v čínskej výrobe už takmer stagnuje.



Výsledky sú horšie aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so zotrvaním indexu na decembrovej úrovni.



Dôvodom spomalenia rastu aktivity v čínskom výrobnom sektore je čiastočne pokles nových zahraničných objednávok, už druhý mesiac v rade. Nemalou mierou sa pod to podpísalo rastúce napätie v medzinárodnom obchode po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Celkové nové objednávky však vzrástli, k čomu prispel dopyt na domácom trhu.



Na druhej strane sa zhoršila situácia v oblasti zamestnanosti. Zamestnanosť v čínskom výrobnom sektore klesla v januári najvýraznejšie od februára minulého roka.



Už skôr zverejnil výsledky za výrobný sektor aj čínsky štatistický úrad. Podľa neho aktivita v sektore klesla, keď index nákupných manažérov dosiahol 49,1 bodu oproti decembrovej hodnote 50,1 bodu. Výsledky štatistického úradu a Caixinu sa často dosť líšia, keďže čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.