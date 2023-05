Caixin: Aktivita v čínskom výrobnom sektore v apríli nečakane klesla

Peking 4. mája (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala minulý mesiac nečakaný pokles, keď vývoj ovplyvnili klesajúce nové zahraničné objednávky, ako aj slabší dopyt na domácom trhu. Uviedol to vo štvrtok zverejnený prieskum súkromných spoločností Caixin a S&P Global. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov Caixin/S&P Global pre čínsky výrobný sektor dosiahol v apríli 49,5 bodu oproti marcovej hodnote 50 bodov. To znamená pokles aktivity v sektore po marcovej stagnácii, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Zverejnené aprílové údaje sú zároveň horšie, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s indexom na úrovni 50,3 bodu, čo predstavuje návrat aktivity k miernemu rastu. Je to prvý pokles od januára, v ktorom aktivita klesla po tom, ako uvoľnenie prísnych protipandemických opatrení čínskej vlády viedlo na prelome rokov k zvýšeniu počtu infikovaných.



Údaje v rámci privátneho prieskumu Caixinu a S&P Global sú podobné ako v nedeľu (30. 4.) zverejnené oficiálne údaje čínskeho štatistického úradu. Aj vtedy údaje poukázali na nečakaný pokles aktivity vo výrobnom sektore. Index nákupných manažérov dosiahol 49,2 bodu oproti marcovej hodnote 51,9 bodu. Analytici očakávali iba spomalenie rastu a index na úrovni 51,4 bodu.



Výsledky štatistického úradu a Caixinu sa tak teraz k sebe výrazne priblížili. Väčšinou sa do veľkej miery líšia, keďže čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.