Caixin: Aktivita v čínskom výrobnom sektore prekvapujúco vzrástla

Peking 1. júna (TASR) - Aktivita v čínskom výrobnom sektore zaznamenala v máji nečakaný rast, k čomu prispeli zvýšené nové objednávky aj produkcia. Ukázal to vo štvrtok zverejnený prieskum súkromných spoločností Caixin a S&P Global. Informovala o tom agentúra Reuters.



Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol v máji 50,9 bodu oproti 49,5 bodu v predchádzajúcom mesiaci. To znamená návrat aktivity k ratu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Analytici pritom počítali s pokračovaním poklesu aktivity v rovnakom rozsahu ako v apríli. Aj za máj očakávali index na úrovni 49,5 bodu.



Výrobný sektor do veľkej miery podporila produkcia, ktorá vzrástla najvýraznejšie za 11 mesiacov. Rast však zaznamenali aj nové objednávky vrátane nových zahraničných objednávok.



"Potrebujeme čas, aby sme mohli povedať, že zlepšovanie situácie vo výrobnom sektore je udržateľné, je to však dobrá správa pre čínsku ekonomiku," uviedli analytici zo spoločnosti Guotai Junan International. Dodali však, že na zvýšenie dopytu bude potrebná ďalšia podpora zo strany vlády.



Výsledky zverejnené súkromnými spoločnosťami sú výrazne lepšie než v prípade údajov zverejnených čínskym štatistickým úradom v predchádzajúcom dni. Index nákupných manažérov pre čínsky výrobný sektor dosiahol podľa štatistického úradu v máji 48,8 bodu oproti 49,2 bodu v apríli, čo predstavuje zrýchlenie poklesu. Výsledky štatistického úradu a Caixinu sú však väčšinou rozdielne, keďže čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.