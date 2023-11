Caixin: Aktivita v čínskom výrobnom sektore v októbri klesla

Peking 1. novembra (TASR) - Po dvoch mesiacoch rastu sa aktivita v čínskom výrobnom sektore vrátila v októbri k poklesu. Dôvodom je slabý dopyt na zahraničných trhoch, ktorý viedol k poklesu produkcie. Poukázal na to v stredu zverejnený prieskum súkromných spoločností Caixin a S&P Global, ktorého výsledky priniesol server RTTNews.



Index nákupných manažérov Caixin/S&P Global pre čínsky výrobný sektor dosiahol v októbri 49,5 bodu oproti septembrovej hodnote 50,6 bodu. To znamená pokles aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Index sa pod túto hranicu dostal prvýkrát od júla.



Dôvodom je návrat produkcie v sektore k poklesu, ktorá v predchádzajúcich dvoch mesiacoch zaznamenala rast. Nové objednávky síce vzrástli, tempo rastu však bolo slabé. Podpísali sa pod to najmä nové zahraničné objednávky, ktoré v októbri klesli.



Údaje Caixinu sú tentoraz totožné s údajmi, ktoré v utorok (31. 10.) zverejnil čínsky štatistický úrad. Aj tie poukázali na index nákupných manažérov pre výrobný sektor na úrovni 49,5 bodu, zatiaľ čo v septembri dosiahol 50,2 bodu. Väčšinou sa údaje do veľkej miery líšia, keďže čínsky štatistický úrad sa zameriava na veľké štátne firmy, zatiaľ čo Caixin na stredné a malé podniky.