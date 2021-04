Zotavovanie v čínskom sektore služieb sa v marci zrýchlilo

Peking 6. apríla (TASR) - Čínsky sektor služieb zrýchlil minulý mesiac tempo rastu, keď optimizmus v oblasti vzrástol a firmy zvýšili počet zamestnancov. Poukázal na to v utorok prieskum aktivity v oblasti služieb, ktorý zverejnili spoločnosti IHS Markit a Caixin.



Index nákupných manažérov IHS Markit/Caixin pre čínsky nevýrobný sektor dosiahol v marci 54,3 bodu, čo je najvyššia úroveň od decembra. Vo februári predstavoval 51,5 bodu. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Pod zrýchlenie rastu v oblasti služieb sa v marci čiastočne podpísala zamestnanosť, ktorá sa vrátila k rastu. Okrem toho výsledky podporili nové objednávky, ktoré síce pokračovali v poklese, tempo poklesu sa však zmiernilo.



Vývoj v službách posunul výrazne nahor aj zložený index, ktorý zahrnuje ako sektor služieb, tak aj výrobný sektor. Index sa zvýšil z 51,7 bodu vo februári na 53,1 bodu v marci. To predstavuje výrazné zrýchlenie aktivity v celom súkromnom sektore.