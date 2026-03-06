< sekcia Ekonomika
Call centrum finančnej správy tento rok vybavilo už vyše 70.000 podaní
Bratislava 6. marca (TASR) - Od začiatku tohto roka vybavilo call centrum finančnej správy (FS) spolu 70.152 hovorov a tiketov týkajúcich sa daní a ciel. V závere marca budú jeho prevádzkové hodiny rozšírené, aby pružnejšie pokryli očakávaný nárast dopytov v hlavnej daňovej sezóne, informoval v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
„Centrum podpory pre dane zaznamenalo za prvé dva mesiace tohto roka 66.891 podaní. Otázky, na ktoré konzultanti odpovedali, súviseli najmä s blížiacim sa termínom na podanie daňových priznaní k dani z príjmov, podávania žiadostí o ročné zúčtovanie dane a poukázania podielu zaplatenej dane, ako aj odpočtu DPH pri osobných motorových vozidlách používaných na podnikanie,“ priblížil hovorca.
Centrum podpory pre clo a spotrebné dane v januári a februári vybavilo 3261 podaní. Podľa Kováča rezonovali hlavne otázky týkajúce sa nového colného informačného systému eDovoz CCK a s tým súvisiace procedurálne alebo technické problémy.
Počas bežného pracovného dňa funguje call centrum FS na telefónnom čísle 048/4317222 od 8.00 do 16.00 h. V súvislosti s marcovou daňovou sezónou pripravuje FS predĺženie jeho prevádzkových hodín. „Od stredy 25. marca 2026 bude pracovať do 19.00 h. V posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov, v utorok 31. marca 2026, bude call centrum daňovníkom k dispozícii až do polnoci,“ avizoval hovorca. Od 2. marca bola tiež doplnená možnosť otázok ku QR platbám.
