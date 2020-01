Call centrum finančnej správy vybavilo rekordných 417.000 podnetov

Bratislava 23. januára (TASR) – Záujem o informácie klientov Finančnej správy (FS) SR z roka na rok narastá. Vlani odborní konzultanti call centra FS prostredníctvom telefonických hovorov, e-mailov a online chatu pomohli občanom a podnikateľom vo viac ako 417.000 prípadoch, čo je medziročný nárast o 82.000 podnetov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa FS Ivana Skokanová.



Call centrum finančnej správy prešlo za uplynulých šesť rokov výraznými zmenami. "Keď v roku 2014 finančná správa spustila nový portál a možnosť registrácie na elektronickú komunikáciu, vybavili zamestnanci call centra približne 301.000 podnetov. Toto číslo bolo prekonané prvý raz až v roku 2018, keď konzultanti call centra vybavili 335.000 dopytov. V roku 2019 sa počet vybavených dopytov posunul ešte ďalej, a to na 417.378 vybavených dopytov," uviedla Skokanová.



Komunikovať s finančnou správou môžu občania a podnikatelia od roku 2014 už nielen telefonicky, ale aj e-mailom prostredníctvom aplikácie Live Agent, ktorú finančná správa zaviedla ako prvá štátna inštitúcia na Slovensku. V roku 2014 cez tento kanál zaevidovala finančná správa vyše 90.000 podaní, v minulom roku to bolo viac ako 117.597. Nárast podnetov registruje call centrum FS za ostatných päť rokov aj cez online chat. Kým v roku 2014 vybavili jeho zamestnanci 8315 podnetov, v minulom roku to bolo 13.531.



Najvyťaženejším komunikačným kanálom FS aj naďalej zostáva telefonická infolinka. FS prostredníctvom nej vlani poskytla informácie k daňovým a colným predpisom pre 286.250 záujemcov.