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Call centrum FS vybavilo v 1. polroku takmer 200.000 podaní

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50.000 podnetov, z ktorých približne polovica sa týkala dane z príjmov.

Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Za prvých šesť mesiacov tohto roka vybavili pracovníci call centra finančnej správy (FS) takmer 190.000 daňových a 9000 colných podaní. Celkovo tak riešili takmer 200.000 podnetov, čo predstavuje porovnateľný výkon s rokom 2025, keď ich bolo približne 202.000. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.

„Pracovníci daňového call centra vybavili počas prvého polroka 2026 takmer 190.000 podaní. Tradične najväčší záujem verejnosti smeroval k problematike podávania daňových priznaní k dani z príjmov. Výrazný nárast otázok však zaznamenali aj v súvislosti so zavedením QR platieb a povinnosťou umožniť bezhotovostnú platbu, ako aj pri rozsiahlej novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH),“ priblížil hovorca. Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50.000 podnetov, z ktorých približne polovica sa týkala dane z príjmov.

Centrum podpory pre clo a spotrebné dane vybavilo za prvý polrok 8940 podaní. Okrem poskytovania legislatívnej podpory sa zameriavalo aj na riešenie technických problémov vznikajúcich pri elektronickej komunikácii subjektov s colnými orgánmi a správcami dane.

„Medzi najvýznamnejšie témy v colnej oblasti patrilo zavedenie nového systému pre dovoz tovaru a s tým súvisiace povinnosti dovozcov pri vyplňovaní a zasielaní colných vyhlásení prostredníctvom systému eDovoz-CCK. Ku koncu prvého polroka sa zvýšil aj počet otázok týkajúcich sa nových pravidiel pre dovoz zásielok s hodnotou do 150 eur, ktoré sú spojené so zrušením oslobodenia od cla a zavedením dovozného cla vo výške 3 eurá za položku,“ konštatoval Kováč.

Pripomenul, že významnú súčasť agendy colného call centra tvorí aj oblasť spotrebných daní. Okrem všeobecných podmienok a povinností vyplývajúcich zo zákonov o spotrebných daniach riešili pracovníci centra najmä otázky súvisiace s elektronickým systémom pre kontrolu pohybu tovaru EMCS, predovšetkým v oblasti ukončovania prepráv.

„Call centrum finančnej správy je pre tisíce občanov a podnikateľov prvým kontaktným miestom pri riešení daňových a colných otázok. Teší ma, že aj napriek množstvu legislatívnych zmien a nových povinností naši odborníci dokázali počas prvého polroka vybaviť takmer 200.000 podaní a poskytovať verejnosti kvalitnú a profesionálnu podporu. Vysoký záujem o naše služby zároveň potvrdzuje, že zrozumiteľná komunikácia a odborná pomoc sú pre klientov finančnej správy mimoriadne dôležité,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
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