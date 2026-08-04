< sekcia Ekonomika
Call centrum FS vybavilo v 1. polroku takmer 200.000 podaní
Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50.000 podnetov, z ktorých približne polovica sa týkala dane z príjmov.
Autor TASR
Bratislava 4. augusta (TASR) - Za prvých šesť mesiacov tohto roka vybavili pracovníci call centra finančnej správy (FS) takmer 190.000 daňových a 9000 colných podaní. Celkovo tak riešili takmer 200.000 podnetov, čo predstavuje porovnateľný výkon s rokom 2025, keď ich bolo približne 202.000. Informoval o tom v utorok hovorca FS Daniel Kováč.
„Pracovníci daňového call centra vybavili počas prvého polroka 2026 takmer 190.000 podaní. Tradične najväčší záujem verejnosti smeroval k problematike podávania daňových priznaní k dani z príjmov. Výrazný nárast otázok však zaznamenali aj v súvislosti so zavedením QR platieb a povinnosťou umožniť bezhotovostnú platbu, ako aj pri rozsiahlej novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH),“ priblížil hovorca. Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50.000 podnetov, z ktorých približne polovica sa týkala dane z príjmov.
Centrum podpory pre clo a spotrebné dane vybavilo za prvý polrok 8940 podaní. Okrem poskytovania legislatívnej podpory sa zameriavalo aj na riešenie technických problémov vznikajúcich pri elektronickej komunikácii subjektov s colnými orgánmi a správcami dane.
„Medzi najvýznamnejšie témy v colnej oblasti patrilo zavedenie nového systému pre dovoz tovaru a s tým súvisiace povinnosti dovozcov pri vyplňovaní a zasielaní colných vyhlásení prostredníctvom systému eDovoz-CCK. Ku koncu prvého polroka sa zvýšil aj počet otázok týkajúcich sa nových pravidiel pre dovoz zásielok s hodnotou do 150 eur, ktoré sú spojené so zrušením oslobodenia od cla a zavedením dovozného cla vo výške 3 eurá za položku,“ konštatoval Kováč.
Pripomenul, že významnú súčasť agendy colného call centra tvorí aj oblasť spotrebných daní. Okrem všeobecných podmienok a povinností vyplývajúcich zo zákonov o spotrebných daniach riešili pracovníci centra najmä otázky súvisiace s elektronickým systémom pre kontrolu pohybu tovaru EMCS, predovšetkým v oblasti ukončovania prepráv.
„Call centrum finančnej správy je pre tisíce občanov a podnikateľov prvým kontaktným miestom pri riešení daňových a colných otázok. Teší ma, že aj napriek množstvu legislatívnych zmien a nových povinností naši odborníci dokázali počas prvého polroka vybaviť takmer 200.000 podaní a poskytovať verejnosti kvalitnú a profesionálnu podporu. Vysoký záujem o naše služby zároveň potvrdzuje, že zrozumiteľná komunikácia a odborná pomoc sú pre klientov finančnej správy mimoriadne dôležité,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
„Pracovníci daňového call centra vybavili počas prvého polroka 2026 takmer 190.000 podaní. Tradične najväčší záujem verejnosti smeroval k problematike podávania daňových priznaní k dani z príjmov. Výrazný nárast otázok však zaznamenali aj v súvislosti so zavedením QR platieb a povinnosťou umožniť bezhotovostnú platbu, ako aj pri rozsiahlej novele zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH),“ priblížil hovorca. Najvyšší pracovný nápor zaznamenalo call centrum v marci, keď vybavilo takmer 50.000 podnetov, z ktorých približne polovica sa týkala dane z príjmov.
Centrum podpory pre clo a spotrebné dane vybavilo za prvý polrok 8940 podaní. Okrem poskytovania legislatívnej podpory sa zameriavalo aj na riešenie technických problémov vznikajúcich pri elektronickej komunikácii subjektov s colnými orgánmi a správcami dane.
„Medzi najvýznamnejšie témy v colnej oblasti patrilo zavedenie nového systému pre dovoz tovaru a s tým súvisiace povinnosti dovozcov pri vyplňovaní a zasielaní colných vyhlásení prostredníctvom systému eDovoz-CCK. Ku koncu prvého polroka sa zvýšil aj počet otázok týkajúcich sa nových pravidiel pre dovoz zásielok s hodnotou do 150 eur, ktoré sú spojené so zrušením oslobodenia od cla a zavedením dovozného cla vo výške 3 eurá za položku,“ konštatoval Kováč.
Pripomenul, že významnú súčasť agendy colného call centra tvorí aj oblasť spotrebných daní. Okrem všeobecných podmienok a povinností vyplývajúcich zo zákonov o spotrebných daniach riešili pracovníci centra najmä otázky súvisiace s elektronickým systémom pre kontrolu pohybu tovaru EMCS, predovšetkým v oblasti ukončovania prepráv.
„Call centrum finančnej správy je pre tisíce občanov a podnikateľov prvým kontaktným miestom pri riešení daňových a colných otázok. Teší ma, že aj napriek množstvu legislatívnych zmien a nových povinností naši odborníci dokázali počas prvého polroka vybaviť takmer 200.000 podaní a poskytovať verejnosti kvalitnú a profesionálnu podporu. Vysoký záujem o naše služby zároveň potvrdzuje, že zrozumiteľná komunikácia a odborná pomoc sú pre klientov finančnej správy mimoriadne dôležité,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.