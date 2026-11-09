< sekcia Ekonomika
Calviňová: Európa získava investorov po nedávnych turbulenciách v USA
Vyjadrila sa aj k voľbe nového predsedu Európskej centrálnej banky (ECB) - funkcii, ktorá sa vo februári 2027 uvoľní po predčasnom odstúpení Christine Lagardovej.
Autor TASR
Brusel 9. novembra (TASR) - Európa môže profitovať z nedávnych „turbulencií“ v Spojených štátoch amerických, keďže investori hľadajú bezpečné útočisko pre svoj kapitál. Uviedla to v pondelok pre spravodajský kanál Bloomberg TV predsedníčka Európskej investičnej banky (EIB) Nadia Calviňová, informuje bruselský spravodajca TASR.
„Turbulencie v USA vedú k presmerovaniu toku kapitálu do Európy. Očakávam, že to bude pokračovať,“ povedala Calviňová v rozhovore pre Bloomberg TV. Šéfka EIB uviedla, že zatiaľ nevidí žiadny negatívny vplyv situácie v USA na investície v Európe a dodala, že po emisiách dlhopisov EIB je „veľmi silný dopyt“ a že podobnú situáciu očakáva aj v januári budúceho roku.
„V súčasnosti čelíme turbulenciám a nestabilite na finančných trhoch, preto je v tejto súvislosti mimoriadne dôležité udržať Európu ako bezpečné útočisko,“ opísala situáciu Calviňová po pondelňajšom stretnutí ministrov financií eurozóny v Bruseli.
Vyjadrila sa aj k voľbe nového predsedu Európskej centrálnej banky (ECB) - funkcii, ktorá sa vo februári 2027 uvoľní po predčasnom odstúpení Christine Lagardovej. Calviňová uviedla, že očakáva, že budúci šéf ECB bude pokračovať v politike a prístupe Lagardovej, lebo podľa jej slov „je nevyhnutné si zachovať nezávislosť v rozhodovacom procese v rámci ECB“. Dvaja oficiálni kandidáti na nástupcu Lagardovej sú Holanďan Klaas Knot a Španiel Pablo Hernandez de Cos. Calviňová oboch označila za „veľmi silných z technického hľadiska“.
Skupina EIB je finančnou zložkou Európskej únie, ktorú vlastní 27 členských štátov, a jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. V roku 2025 skupina EIB podpísala nové finančné a poradenské zmluvy v hodnote 100 miliárd eur na viac ako 870 projektov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
„Turbulencie v USA vedú k presmerovaniu toku kapitálu do Európy. Očakávam, že to bude pokračovať,“ povedala Calviňová v rozhovore pre Bloomberg TV. Šéfka EIB uviedla, že zatiaľ nevidí žiadny negatívny vplyv situácie v USA na investície v Európe a dodala, že po emisiách dlhopisov EIB je „veľmi silný dopyt“ a že podobnú situáciu očakáva aj v januári budúceho roku.
„V súčasnosti čelíme turbulenciám a nestabilite na finančných trhoch, preto je v tejto súvislosti mimoriadne dôležité udržať Európu ako bezpečné útočisko,“ opísala situáciu Calviňová po pondelňajšom stretnutí ministrov financií eurozóny v Bruseli.
Vyjadrila sa aj k voľbe nového predsedu Európskej centrálnej banky (ECB) - funkcii, ktorá sa vo februári 2027 uvoľní po predčasnom odstúpení Christine Lagardovej. Calviňová uviedla, že očakáva, že budúci šéf ECB bude pokračovať v politike a prístupe Lagardovej, lebo podľa jej slov „je nevyhnutné si zachovať nezávislosť v rozhodovacom procese v rámci ECB“. Dvaja oficiálni kandidáti na nástupcu Lagardovej sú Holanďan Klaas Knot a Španiel Pablo Hernandez de Cos. Calviňová oboch označila za „veľmi silných z technického hľadiska“.
Skupina EIB je finančnou zložkou Európskej únie, ktorú vlastní 27 členských štátov, a jednou z najväčších multilaterálnych rozvojových bánk na svete. V roku 2025 skupina EIB podpísala nové finančné a poradenské zmluvy v hodnote 100 miliárd eur na viac ako 870 projektov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)