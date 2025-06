Campari predá značky Cinzano a Frattina firme Caffo Group 1915

Miláno 29. júna (TASR) - Taliansky výrobca alkoholických nápojov Campari uzatvoril s domácim konkurentom Caffo Group 1915 dohodu o predaji svojich značiek Cinzano a Frattina. Hodnota kontraktu bola stanovená na 100 miliónov eur. Informovala o tom koncom tohto týždňa agentúra Reuters.



Nový šéf Campari Simon Hunt, ktorý do vedenia firmy nastúpil v januári, uviedol, že predaj „predstavuje rozhodujúci krok v stratégii spoločnosti zefektívniť portfólio prostredníctvom predaja, čo firme umožní viac sa zamerať na kľúčové značky“. Dokončenie transakcie sa očakáva do konca tohto roka.



Značku vermútu Cinzano, ktorá siaha do roku 1757, kúpila spoločnosť Campari v roku 1999. Značku grappy Frattina kúpila o 15 rokov neskôr.



V minulom roku sa značky Cinzano a Frattina podieľali na celkových čistých tržbách firmy Campari zhruba 2 %. Čisté tržby z predaja týchto značiek dosiahli 75 miliónov eur.