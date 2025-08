Candelon: Dohoda EÚ s USA o clách je skôr Trumpov diktát

Brusel 1. augusta (TASR) - Americké clá vo výške 15 percent pre dovozy z Európskej únie (EÚ) začnú nakoniec platiť od 7. augusta, nie od 1. augusta, lebo americký prezident Donald Trump až vo štvrtok (31. 7.) večer podpísal dekrét, ktorým sa zavádzajú nové clá, ktoré sa dotknú produktov z desiatok krajín. Belgická televízna stanica RTBF sa pýtala expertov, ako sa to dotkne ekonomiky Belgicka a EÚ, informuje spravodajca TASR.



Podľa uzavretej dohody clá budú pre produkty z EÚ vo výške 15 %. Aké to bude mať dôsledky pre európsku a belgickú výrobu? Túto otázku RTBF položila v piatok profesorovi pre medzinárodné financie na Katolíckej univerzite v Leuvene Bertrandovi Candelonovi.



Trump v júli hrozil až 30-percentným colným zaťažením pre produkty z EÚ, po rokovaniach s predsedníčkou eurokomisie Ursulou von der Leyenovou clá znížil na 15 %, táto dohoda je však Európanmi kritizovaná.



„Neviem, či vôbec môžeme hovoriť o slove dohoda, pretože nevieme, či to nenanútil americký prezident. Od 7. augusta máme európske a belgické spoločnosti, ktoré budú na americkom trhu menej konkurencieschopné,“ opísal situáciu Candelon. Pripomenul, že Belgicko malo obchodný prebytok s USA 16 miliárd eur. V prípade celej EÚ bol prebytok vo výške 250 miliárd eur.



„Zníži to našu produkciu, čo bude mať dosah na pracovné miesta a hospodársku aktivitu. Je to naozaj zlá dohoda,“ odkázal.



Dodal, že do tohto stavu sa nedostala len EÚ, lebo Trump ešte vyššie clá zaviedol proti Švajčiarsku (39 %) či Brazílii (50 %) a so Spojeným kráľovstvom sa dohodol na 10 % a na kvótach. Všetky tieto krajiny oslabia svoju konkurencieschopnosť na americkom trhu.



„Európa dostala vysvedčenie, ktoré bolo o niečo menej zlé ako tie ostatné, ale všetci sme dostali zlé známky, ktoré nám nanútil Trump,“ vysvetlil Candelon. Zdôraznil, že tento prístup spochybňuje celý systém obchodovania zavedený po druhej svetovej vojne.



Podľa jeho slov to bude mať dozvuky aj po skončení Trumpovej éry, pričom najväčšou ranou pre Spojené štáty je strata dôvery, ktorá sa dlhodobo vytvárala najmä medzi Európou a USA. „S týmto ekonomickým a obchodným diktátom dôvera mizne,“ skonštatoval. Upozornil, že Čína je pripravená zaujať miesto USA v obchodnej politike EÚ, ktorá sa už teraz viac orientuje na iné regióny sveta, čo Trump zrejme nevidí, a ani to, že USA aj s novým prezidentom bude trvať mnoho rokov, kým získajú späť predošlé postavenie a dôveru.



Pre Belgicko je americký trh významný, predstavuje 8 až 10 % jeho celkového obchodu a zameriava sa najmä na farmaceutický, chemický a diamantový sektor. Farmaceutický sektor zatiaľ nepodlieha žiadnym clám. V prípade ich zavedenia si veľké spoločnosti dokážu v Amerike vytvoriť zásoby a upravovať marže, ale malé podniky nebudú môcť znížiť svoje marže, pretože skrachujú.



Niektoré európske firmy by mohli presunúť svoju výrobu do USA, aby sa vyhli clám. Podľa Candelona však existujú určité obmedzenia. Investovanie v USA, vytvorenie spoločnosti alebo zriadenie továrne si vyžaduje čas, trvá to päť až šesť rokov. Aj preto sa európske spoločnosti môžu obrátiť na iných výrobcov, najmä v Ázii, a diverzifikovať výrobu. Riziko je podľa neho v tom, že namiesto USA s takmer 18-percentným obchodným obratom sa hlavným európskym obchodným partnerom stane Čína.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)