Čapované pivo v nemeckých vlakoch nahradí osem značiek fľaškového piva

Berlín 14. decembra (TASR) - Spoločnosť Deutsche Bahn (DB) oznámila na budúci rok niekoľko zmien pri obsluhe a ponuke občerstvenia vo svojich diaľkových vlakoch. TASR o tom infomuje podľa správy DPA.



Od roku 2025 má byť v jedálenských vozňoch úplne zrušené čapované pivo, namiesto neho DB ponúkne väčší výber fľaškového piva. Od februára do mája bude na vybraných trasách testovaná úplne bezhotovostná možnosť platby vo vlakoch.



DB to vysvetlila zmenou v dopyte zákazníkov. V roku 2010 sa čapované pivo podieľalo na predaji 50 percentami, v súčasnosti to je asi 15 percent. Spoločnosť zaregistrovala aj čoraz rozmanitejšie chute zákazníkov a od februára 2025 bude preto štandardne ponúkať sedem rôznych fľaškových pív a jedna značku v rámci akcie.



Testovane bezhotovostnej platby vo vlakových bistrách sa začne na šiestich linkách Intercity-Express (ICE), dostupné budú aj na webovej stránke Deutsche Bahn a v aplikácii DB Navigator. Bezhotovostné platby vo vlaku skracujú podľa DB čakacie časy pre cestujúcich a v súčasnosti ich používa asi polovica z nich.



DB tiež oznámila, že v oblasti palubného stravovania prijme ďalších 100 zamestnancov na plný úväzok. V 410 vlakových bistrách Deutsche Bahn zatiaľ pracuje 3200 ľudí. V minulom roku bolo vo vlakoch najpredávanejšie cappuccino (2,2 milióna šálok) a bageta so šunkou a syrom (747.000 kusov) a celkový obrat dosiahol 110 miliónov eur.