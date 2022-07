Čaputová: Dve investície, ktoré mieria na Slovensko, sú dobrou správou

Bratislava 1. júla (TASR) - Postavenie automobilky Volvo pri Košiciach a vybudovanie nového závodu v Slovenskej Ľupči je dobrou správou, a to najmä pre ľudí z východného Slovenska. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Poukázala na to, že obe investície majú ambíciu spĺňať prísne ekologické a emisné štandardy.



Hlava štátu sa teší z toho, že Slovensko posilňuje svoju povesť svetovej jednotky vo výrobe automobilov na počet obyvateľov. Taktiež aj z toho, že krajina láka zelené investície, ktoré sú zárukou napredovania Slovenska. "Ďakujem všetkým, ktorí svojou prácou, kontaktmi a vyjednávaním prispeli k tomu, že obe tieto firmy posilnia slovenskú ekonomiku a dajú prácu tisícom ľudí," povedala Čaputová.



Švédska automobilka Volvo Cars postaví v priemyselnom parku Valaliky pri Košiciach závod na výrobu elektromobilov za 1,2 miliardy eur. Výberom Slovenska ako lokality pre svoj nový výrobný závod Volvo vytvára európsky výrobný trojuholník, ktorý zahŕňa závody v Gente (Belgicko) v západnej Európe a v Torslande (Švédsko) v severnej Európe. Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister hospodárstva Richard Sulík v piatok podpísali investičnú zmluvu so zástupcami automobilky.



Nemecký chemický koncern Evonik tento týždeň poklepal v Slovenskej Ľupči základný kameň najväčšieho priemyselného zariadenia na výrobu biosurfaktantov na svete, šetrných k životnému prostrediu. Penivé látky sú základom receptúr väčšiny čistiacich a hygienických prostriedkov.