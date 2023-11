Čaputová podpísala mimoriadny príspevok pre dôchodcov v sume 300 eur

Bratislava 24. novembra (TASR) - Všetci dôchodcovia dostanú tento rok okrem 13. dôchodku v doterajšej výške ešte jeden mimoriadny príspevok, a to v sume 300 eur. Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok podpísala novelu zákona o 13. dôchodku, ktorú tento týždeň v skrátenom legislatívnom konaní schválila Národná rada (NR) SR.



Mimoriadny príspevok, ktorý bude vyplatený v priebehu decembra, mal byť podľa pôvodne predloženého návrhu v sume 150 eur. Poslanci však schválili pozmeňujúci návrh sociálneho výboru na jeho zvýšenie na dvojnásobok. Opatrenie by malo vyjsť rozpočet na približne 440 miliónov eur.



Súčasná výška 13. dôchodku, odstupňovaná od 50 do 300 eur podľa príjmu dôchodcu, je podľa ministerstva práce neprimeraná a aktuálne je v legislatívnom procese návrh novej právnej úpravy. Cieľom je, aby sa jeho suma od roku 2024 odvíjala od výšky priemerného dôchodku. Túto zmenu však nie je možné technicky zrealizovať v tomto roku, kompenzovať sa to má práve jednorazovým dodatočným príspevkom.



Novela bude účinná dňom jej vyhlásenia.