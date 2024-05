Čaputová podpísala novelu o cenných papieroch a investičných službách

Bratislava 9. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o cenných papieroch a investičných službách. Regulácia finančných nástrojov na Slovensku sa tak rozšíri aj na finančné nástroje založené na technológii distribuovanej databázy transakcií (DLT). TASR o tom informoval vo štvrtok hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



DLT je technológia, ktorá umožňuje evidenciu a zdieľanie záznamov o vlastníckych právach v decentralizovanej počítačovej sieti. Jedným z typov tejto technológie je blockchain, na ktorom sú založené rôzne kryptomeny vrátane bitcoinu. Ministerstvo financií SR chce novelou prevziať do slovenského právneho poriadku európske nariadenie o DLT.



Ďalšie úpravy v novele vyplývajú z aplikačnej praxe a súvisia aj so skúsenosťami s aplikáciou viacerých európskych smerníc. Novela takisto umožní burze obchodovať s cennými papiermi s nízkym rizikovým profilom, ktoré sa neobchodujú na regulovanom trhu alebo mnohostrannom obchodnom systéme organizovanom burzou.



Novela zároveň prinesie opatrenia na zníženie rizika v oblasti legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to pri emitovaní dlhopisov nevyžadujúcich predloženie prospektu takou právnickou osobou, ktorá nie je regulovaným subjektom alebo subjektom, ktorého akcie nie sú verejne obchodovateľné.



Väčšina novely bude účinná od 1. júna 2024 okrem niektorých bodov, ktoré majú posunutú účinnosť na 1. januára 2025.