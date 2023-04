Čaputová: Pripomienkovanie poslaneckých návrhov zvýši transparent

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predstavitelia zamestnancov a zamestnávateľov navrhujú, aby boli stanoviská tripartity zohľadnené a aby boli aj poslanecké návrhy zákonov súčasťou pripomienkového konania. Vo štvrtok to po rokovaní so šéfkou Konfederácie odborových zväzov SR Monikou Uhlerovou a zamestnávateľskými združeniami, obchodnými a priemyselnými komorami a podnikateľskými asociáciami na tlačovej konferencii povedala prezidentka Zuzana Čaputová s tým, že to môže zvýšiť transparentnosť a kvalitu prijímaných noriem.



Témou rokovaní bola podľa prezidentky nepredvídateľnosť a netransparentnosť legislatívneho procesu. Návrhy a riešenia sa podľa Čaputovej zhodovali. "Ako najväčší problém vnímajú predovšetkým poslanecké návrhy zákonov a pozmeňováky v parlamente, a to preto, že neprechádzajú riadnym pripomienkovaním a majú dosah na zhoršovanie podnikateľského prostredia, ohrozujú investície zahraničných investorov a majú dosah aj na postavenie zamestnancov," povedala prezidentka.



Pripomenula, že je krátko pred voľbami a v parlamente je vidieť, že legislatívne iniciatívy sú súčasťou politickej kampane. "Navrhujú preto, aby mali garantované, že v rámci vládneho pripomienkovania poslaneckých návrhov budú stanoviská zohľadnené," povedala prezidentka.



Zároveň dodala, že pripomienkové konanie po prvom čítaní je dobrá prax, pokiaľ ide o vládne návrhy zákonov. Očakáva, že návrhy predstaviteľov zamestnancov a zamestnávateľov by si tak mohla osvojiť nová vláda alebo nový poslanecký zbor. "Predstavitelia zamestnávateľov spomínali aj to, že budú realizovať okrúhle stoly s predstaviteľmi politických strán a budú s nimi hovoriť aj o týchto požiadavkách," povedala prezidentka s tým, že je šanca a v rámci politickej kampane by bolo rozumné, keby si politické strany prisvojili aj túto ideu.