Čaputová: Protiinflačné opatrenia by mala vláda priniesť čo najskôr

Bratislava 20. októbra (TASR) - Vláda by mala čo najskôr a zrozumiteľne prezentovať opatrenia na zmiernenie dosahov inflácie a na znižovanie rizika chudoby. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po stretnutí s predstaviteľmi odborových organizácií, ktorých vo štvrtok prijala v Prezidentskom paláci.



"Ľudia na Slovensku dnes žijú vo veľkej neistote. Nevedia, čo príde zajtra, čo ich čaká v súvislosti s rastúcimi cenami energií či a aká bude forma pomoci pre podniky či domácnosti. Mnohí sa obávajú prepúšťania, zamestnanci s nízkymi mzdami už prepadajú do pásma chudoby. To boli hlavné posolstvá odborárok a odborárov, ktorí pred časom demonštrovali v Bratislave proti chudobe," priblížila hlava štátu na sociálnej sieti. Podotkla, že práve v ťažkých časoch musí byť štát schopný zabezpečiť dôstojný život ľuďom, najmä tým najzraniteľnejším.



Na stretnutí sa zúčastnili prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová, Jaroslav Kopanica z Odborového zväzu KOVO, predsedníčka OZ pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku Jana Žitňáková, predseda Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay, predseda Energeticko-chemického odborového zväzu Andrej Buch a člen OZ KOVO a podpredseda občianskeho združenia Pracujúca chudoba Ján Košč.