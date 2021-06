Čaputová: Riešenie klimatickej krízy sa nebije s hospodárskym rastom

Bratislava 10. júna (TASR) – Prichádza najdôležitejšia fáza plánu obnovy, jeho implementácia. Jadro slovenského plánu tvorí naštartovanie zelenej a digitálnej transformácie. Riešenie klimatickej krízy sa zároveň nevylučuje s udržateľným hospodárskym rastom. Poukázala na to prezidentka SR Zuzana Čaputová v príhovore na online konferencii k plánu obnovy, ktorú organizuje portál Euractiv Slovensko spolu so Slovenskou klimatickou iniciatívou a Zastúpením Európskej komisie na Slovensku.



"Riešenie klimatickej krízy a dekarbonizácia hospodárstva a spoločnosti sa nevylučuje s udržateľným hospodárskym rastom, tvorbou pracovných miest či prosperitou. Práve, naopak, takýto rast môže ísť ruka v ruke s ochranou životného prostredia," zdôraznila hlava štátu. Zároveň je to podľa nej príležitosť na vybudovanie inovatívnej, sociálne spravodlivej a modernej krajiny.



Skonštatovala, že komplexný legislatívny balíček od Európskej komisie (EK) Fit for 55 bude pre Slovensko určite veľkou výzvou a vyjadrila mu podporu. Dodala, že okrem prísnejších emisných štandardov pre osobnú a nákladnú cestnú dopravu vrátane legislatívy pre udržateľné batérie bude veľkou témou revízia európskej schémy obchodovania s emisnými kvótami pre redukciu emisií z priemyslu a energetiky.



Čaputová tvrdí, že vo všetkých sektoroch bude Slovensko potrebovať zmenu prístupu, inovácie a nízkouhlíkové technológie zohľadňujúce urgentnosť klimatickej krízy. "Pri týchto reformách však musíme zabezpečiť sociálnu a ekonomickú únosnosť, férovosť a spravodlivosť opatrení," podotkla. Doplnila, že aj prezidentský úrad si uvedomuje svoj diel zodpovednosti a má vlastný cieľ klimatickej neutrality do roku 2030.



Jedným z účinných nástrojov riešenia klimatickej krízy sú podľa jej slov aj investície do environmentálnej a energeticky udržateľnej výstavby a zelenej obnovy budov a domov. Vyjadrila potešenie, že sa podarilo presadiť pre túto oblasť významnú alokáciu z plánu obnovy. Upozornila, že výzvou bude krátky čas na implementáciu. Aj to je dôvod, prečo sa s ňou na nedávnej návšteve Dánska zúčastnili aj predstavitelia stavebnej obce zo Slovenska vrátane ministra dopravy a výstavby Andreja Doležala (nominant Sme rodina). Poznamenala, že to bola dobrá príležitosť inšpirovať sa a získať najlepšie skúsenosti od krajiny, ktorá je príkladom zelenej transformácie vo svete.