Čaputová rokovala s ministrom hospodárstva o opatreniach v energetike

Bratislava 4. októbra (TASR) – Minister hospodárstva Karel Hirman v utorok na spoločnom stretnutí uistil prezidentku Zuzanu Čaputovú, že dostupnosť energií na Slovensku bude zabezpečená. Ich cena bude nastavená pre domácnosti, verejné inštitúcie, malých podnikateľov aj veľkoodberateľov tak, aby sa nedostali do problémov. Prezidentka to v utorok uviedla na sociálnej sieti.



"S ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom som hovorila o opatreniach, ktoré vláda pripravuje na zmiernenie dopadov energetickej krízy. Minister ma informoval, že sa pripravujeme na rôzne scenáre vývoja, aj v závislosti od vývoja spoločného európskeho riešenia," uviedla Čaputová.



Aktuálne prezentované európske riešenie je nateraz pre Slovenskú republiku nevýhodné, a preto sa ho snažíme spolu s ďalšími krajinami zmeniť. Rezort hospodárstva podľa prezidentky zároveň so zastropovaním cien pripravuje aj schémy pomoci, ktoré vyššie náklady na energie odberateľom vykompenzujú.



"Pána ministra som žiadala, aby občanov ani firmy nenechávali dlhšie v neistote a komunikovali im riešenia rôznych situácií, ktoré môžu nastať," dodala prezidentka. Je podľa nej dôležité, aby predstavitelia vlády boli jasní a jednotní v posolstvách, ktoré komunikujú ľuďom pri tejto téme, pretože inak môže vznikať ešte väčšia neistota a obavy.



Prezidentka sa s ministrom Hirmanom tiež dohodla na užšej koordinácii v oblasti zahraničnej politiky, kde sú značné možnosti posilnenia našej energetickej spolupráce s mnohými krajinami. "Aj o tom budem rokovať na stretnutí 13 hláv európskych štátov, ktoré sa uskutočňuje tento štvrtok na Malte," dodala Čaputová.