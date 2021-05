Čaputová sa v závode VW Slovakia zaujímala o udržateľnosť podniku

Na snímke predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg počas tlačovej konferencie pri príležitosti návštevy prezidentky SR Zuzany Čaputovej v závode spoločnosti Volkswagen spojenej s 30. výročím jeho vzniku 31. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke dar zamestnanca závodu Volkswagen v podobe dreveného auta pre prezidentku Zuzanu Čaputovú pri príležitosti jej návštevy závodu spoločnosti Volkswagen spojenej s 30. výročím jeho vzniku 31. mája 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 31. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová navštívila bratislavský závod Volkswagen (VW) Slovakia pri príležitosti 30. výročia jeho vzniku. Jej program bol zameraný najmä na udržateľnosť podniku, s dôrazom na personálnu a environmentálnu oblasť.uviedla prezidentka.Hlava štátu ocenila ambiciózne plány spoločnosti v oblasti životného prostredia a verí, že sa stanú inšpiráciou pre celý sektor, ktorý je už roky kľúčovým prvkom hospodárstva SR a v ďalšom období môže zohrať dôležitú úlohu pri transformácii slovenskej ekonomiky na uhlíkovo neutrálnu.povedal Oliver Grünberg, predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW Slovakia.Cieľom spoločnosti VW Slovakia je podľa neho udržateľnosť vo všetkých oblastiach podnikania. S tým súvisí aj plnenie strategických cieľov v rámci životného prostredia. Podnik sa ako súčasť celosvetového koncernu hlási k parížskej dohode a jeho zámerom je stať sa do roku 2050 uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou ako pri produktoch, tak aj pri ich výrobe.Prezidentke v jednej z najväčších hál závodu bola predstavená produkcia SUV vozidiel značiek VW a Audi spolu s výrobou malých mestských vozidiel. Pozornosť venovala aj kompletnému produktovému portfóliu. Bratislavský závod VW Slovakia je jediným na svete, kde sa vyrába 9 rôznych modelov pod jednou strechou, pričom približne 23 % produkcie tvoria čisto elektrické a plug-in hybridné automobily.Počas prehliadky výrobnej haly navštívila prezidentka moderné tréningové centrum pre novonastúpených zamestnancov. Pozitívne vníma stabilitu spoločnosti, ktorá dáva už tri desaťročia prácu tisíckam živiteľov slovenských rodín. S potešením prijala správu o tom, že spoločnosť aktuálne hľadá stovky nových zamestnancov a vďaka prideleniu novej investície vytvorí dve tisícky pracovných miest. Počas návštevy sa prezidentka porozprávala s viacerými zamestnancami závodu.Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa VW Slovakia, v sobotu (29. 5.) informovala, že spoločnosť doposiaľ investovala do výroby a infraštruktúry v SR 4,6 miliardy eur. Medzi najväčšie investičné projekty, ktoré zabezpečili podniku dlhodobú perspektívu a zamestnanosť, podľa jej informácií patrí príchod SUV modelov do Bratislavy (štart produkcie v roku 2002), investície do novej karosárne pre modely značiek Audi a Volkswagen (štart produkcie v roku 2015) a výstavba karosárne a montážnej haly Porsche (štart produkcie v roku 2017).