Čaputová so slovinským prezidentom otvoria spoločné biznis fórum

Bratislava 21. júla (TASR) – Slovenská hlava štátu Zuzana Čaputová a slovinský prezident Borut Pahor otvoria spoločné biznis fórum, ktorého témou budú inovácie. Cieľom iniciatívy prezidentky SR je vytvoriť priestor na aktívnejšiu spoluprácu a nové príležitosti pre slovenských podnikateľov v odvetviach, ktoré sú kľúčové pre modernizáciu Slovenska. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec.



Obehová ekonomika, čistá mobilita, digitalizácia – to sú podľa prezidentky témy, ktoré by mali patriť medzi priority Slovenska v najbližších rokoch, ak chceme naplno využiť historickú príležitosť, ktorá sa ponúka v rámci európskeho plánu obnovy. Zapojenie záujmových združení, podnikateľov a inovátorov v súkromnej, ako aj vedecko-výskumnej sfére je podľa nej kľúčové na úspešnú transformáciu krajiny, pretože práve tie sú často nositeľmi nových myšlienok a nevyhnutnej zmeny, ktorú naša ekonomika potrebuje.



Spoločné slovensko-slovinské podnikateľské fórum, ktoré sa bude konať v rámci oficiálnej návštevy slovinského prezidenta, sa preto tematicky zameria na firmy, ktoré rozvíjajú konkrétne riešenia v oblasti inovatívnej a environmentálne udržateľnej výroby a služieb. Prezentovať sa budú firmy podnikajúce v elektromobilite a nabíjacej infraštruktúre, v oblasti ekologickejšej výroby materiálov a plastov, nakladania s odpadmi, automatizácie a digitalizácie.



Priestor dostane 26 slovenských a slovinských firiem a združení. Spolu s nimi sa na podujatí zúčastnia vedci zo Slovenskej akadémie vied a slovinského Inštitútu Jožefa Stefana a takisto predstavitelia národných platforiem (Circular Slovakia a SRIP). Prítomní budú aj zástupcovia slovinského prístavu Koper, ktorý je kľúčovým logistickým bodom pre slovenský export do sveta.



Biznis fórum otvorí prezidentka SR Zuzana Čaputová spolu s prezidentom Slovinska Borutom Pahorom, ktorí na úvod vystúpia s príhovormi.