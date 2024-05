Čaputová: Všetci by mali mať príležitosti nájsť si pracovné uplatnenie

Bratislava 1. mája (TASR) - Všetci by mali mať skutočné príležitosti nájsť si pracovné uplatnenie a dokázať sa postarať o seba a svoje rodiny. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitosti stredajšieho Sviatku práce.



"Prajem každému, aby práca bola miestom, kde sa realizuje, kde využíva svoje schopnosti a nadanie a ktorú vykonáva v dôstojných pracovných aj mzdových podmienkach. Osobitne v prípade mladých ľudí, ktorí dosiahli nižšiu kvalifikáciu alebo čelia generačnej chudobe," poznamenala na sociálnej sieti.



V tejto súvislosti hlava štátu poukázala na ľudí s rôznymi kvalifikáciami, ktorí sú nútení cestovať za prácou do zahraničia. "Odchádzate zo Slovenska, aby ste dokázali uživiť seba a svoje rodiny. Dôsledkami sú neraz rozdelené rodiny a deti, ktoré sú poznačené strádaním svojich rodičov," skonštatovala. Želá si, aby sa darilo lepšie rozvíjať všetky časti Slovenska. "Aby mal každý a každá príležitosť nájsť si prácu, ktorá mu zabezpečí dôstojný život u nás doma," dodala.