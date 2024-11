Carcoustics dostane 3,46 mil. eur na rozšírenie výroby v Novákoch

Bratislava 27. novembra (TASR) - Spoločnosť Carcoustics Slovakia Nováky dostane štátnu investičnú pomoc vo výške viac ako 3,4 milióna eur na rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne v oblasti výroby komponentov pre pokročilé platformy hybridných vozidiel (PHEV II). Pomoc na podporu investičného zámeru bude vo forme úľavy na dani z príjmov. Vyplýva to z predloženého materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



"V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v rokoch 2023 až 2031 v hodnote 11,5 milióna eur ako oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok vo forme strojov, prístrojov a zariadení a na nájom dlhodobého hmotného majetku vo forme budov," priblížilo Ministerstvo hospodárstva SR ako predkladateľ návrhu. Spoločnosť má v tomto roku v súvislosti s investíciou vytvoriť 46 nových pracovných miest.



Skupina Carcoustics sa špecializuje na vývoj a výrobu akustických, tepelných a elektromagnetických izolačných riešení pre osobné a úžitkové vozidlá so zameraním na štyri oblasti, a to interiérové riešenia, riešenia hnacieho mechanizmu, exteriérové riešenia a riešenia pre elektrické vozidlá.