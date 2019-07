Ani Slovensko nie je chránené pred kopírovaním kariet, jav sa tu vyskytuje bežne a keď banka na to príde, spravidla to nemedializuje a ani verejne o tom neinformuje.

Bratislava 17.júla (TASR) - Card skimming ohrozuje každého používateľa platobnej karty. Samotné slovo skimming označuje nezákonné získavanie dát z platobných kariet pri bežných procesoch, ako sú výbery z bankomatu alebo platby cez terminál.



Z pohľadu bezpečnostnej analytičky Annamárie Balážovej zo spoločnosti Alison Slovakia je táto hrozba takmer stopercentná a dá sa prijatím istých opatrení len znížiť alebo sanovať riziko. Card skimming je proces, keď držiteľovi karty niekto manuálne alebo elektronicky skopíruje údaje z platobnej karty.



"Podvodníci vyrobili vlastný bankomat, vyzeral ako voľne stojaci bankomat, ktorý vídame napríklad v nákupných centrách, tento postavili na ulici, dnu sedel chlap vybavený potrebnou technikou a po vložení karty si skopíroval dáta z karty, kartu vrátil a samozrejme peniaze nevydal. Na display bankomatu sa objavila hláška, že nie je možné vydať peniaze alebo niečo podobné. Človek odchádzal s vlastnou kartou v ruke a bez peňazí. To, že mu medzi tým niekto skopíroval jeho údaje, ani len netušil," opísala Balážová.



Ani Slovensko nie je chránené pred kopírovaním kariet, jav sa tu vyskytuje bežne a keď banka na to príde, spravidla to nemedializuje a ani verejne o tom neinformuje. Banky vydávajú viacero návodov na to, ako chrániť svoju platobnú kartu, návody na bezpečný výber z bankomatu a väčšina bankomatov je vybavených kamerovými záznamom. Ten síce pred skimmingom neuchráni, ale aspoň má banka pre následne dokazovanie záznam.



Podľa Balážovej by sa v žiadnom prípade nemala dávať platobná karta z ruky. Počas celej platobnej transakcie by ju mal majiteľ mať pod dohľadom a nenechávať ju napríklad čašníkovi, obchodníkovi ani pracovníkovi na čerpacej stanici.



Expertka tvrdí, že je to o niečo komplikovanejšie v zahraničí. Tam býva výber z bankomatu väčším rizikom. "Neodporúčam využívať bankomaty na pláži alebo voľne stojace na ulici, ktoré vyzerajú ako telefónna búdka. Odporúčam bankomaty, ktoré sú nainštalované v priečeliach alebo v halách bánk. Nikdy nemáme stopercentnú istotu, len znižujeme vyššie spomenuté riziko," upozorňuje Balážová.



Európska asociácia pre bezpečné transakcie (European Association for Secure Transactions) vo svojej pravidelnej správe uvádza, že od začiatku roka 2019 bol skimming platobných kariet cez bankomaty (ATM) zaznamenaný v osemnástich európskych krajinách. V piatich krajinách bola použitá jednoduchá čítačka kariet z priesvitného plastu. V šiestich krajinách boli zneužité terminály na vydávanie cestovných lístkov.