Career: Celozávodná dovolenka môže znížiť prevádzkové náklady firiem

Bratislava 21. júna (TASR) - Hromadné čerpanie dovolenky využívajú na Slovensku prevažne firmy v strojárskom či automobilovom priemysle. Prináša pozitíva ako spoločný oddych, znižuje prevádzkové náklady a pomáha aj predchádzať vyhoreniu. Na druhej strane však dokáže mať negatívny vplyv na priemyselnú produkciu celej krajiny a obmedziť flexibilitu v práci. Zhodnotila to spoločnosť Alma Career.



Zamestnávateľ môže navrhnúť celozávodnú dovolenku z prevádzkových dôvodov alebo po dohode so zástupcami zamestnancov, ako je odborová organizácia či zamestnanecká rada. V priemyselnej oblasti je podľa spoločnosti veľkým prínosom, keďže dokáže napríklad znížiť prevádzkové náklady na energiu, údržbu alebo obmedziť výrobu v čase nižšieho dopytu. Toto obdobie môžu firmy zároveň využiť aj na plánovanú údržbu strojov či systémov bez toho, aby prerušili bežnú prevádzku počas roka.



Pre zamestnancov je spoločná dovolenka psychologicky jednoduchšia, keďže vedia, že o nič dôležité neprichádzajú, lebo všetci oddychujú v tom istom období. Zároveň takýto typ dovolenky pomáha predchádzať vyhoreniu a spoločný návrat do práce následne vytvára pocit spolupatričnosti. Pre HR oddelenia je výhodná aj pre jednoduchšie plánovanie, keď nie je potrebné riešiť individuálne žiadosti na voľno.



Mínusom je však obmedzenie flexibility, keď si musia zamestnanci čerpať časť zákonnej dovolenky v stanovenom termíne. Problém je to najmä pre tých ľudí, ktorí majú svoje osobné a rodinné plány. Rovnako aj pre mladú generáciu Z, ktorá preferuje možnosť rozhodovať o svojom čase, takže celozávodnú dovolenku môže vnímať ako nejaké obmedzenie. Nevýhodná môže byť aj pre zákaznícky servis, klientsku podporu alebo prevádzku s menším tímom. Spôsobiť totiž môže výpadky v komunikácii či omeškania v dodávkach, čo sa následne odrazí na spokojnosti klientov.