cargo-partner prepravuje najväčší zvon na svete z Poľska do Brazílie

Viedeň 15. apríla (OTS) - Tento zvon váži 55 ton, meria 4 metre na výšku a jeho preprava predstavovala mimoriadne náročnú a komplexnú logistickú operáciu.Tento rozsiahly logistický projekt, realizovaný v spolupráci s lokálnymi aj medzinárodnými partnermi, podčiarkuje odborné schopnosti spoločnosti cargo-partner pri zabezpečovaní veľkoobjemových prepráv.uviedol10 000 kilometrov dlhá cesta zvonu Vox Patris, čo v latinčine znamená „Hlas Otca“, sa začala na juhu Poľska, kde ho odliali v zlievarni zvonov Jan Felczyński a Rduch Bells & Clocks. Zvon bol starostlivo zabalený, pomocou žeriavu naložený na nákladné vozidlo a prepravený do skladu v blízkosti terminálu Baltic Hub v Gdansku. Odtiaľ boli zvon, dva menšie zvony a časti konštrukcie pripravené na námornú prepravu do Brazílie ako nadrozmerný (OOG – out-of-gauge) náklad.Zvon Vox Patris bol naložený na loď priamo z ťahača a bezpečne upevnený v podpalubí na troch flat rack kontajneroch. Počas prepravy boli prijaté špeciálne opatrenia na zabezpečenie stability tohto nadrozmerného nákladu. Menšie zvony a ďalšie časti boli prepravené v jednom flat rack a dvoch open-top kontajneroch. Flat rack kontajner prevážal náklad presahujúci jeho šírku aj výšku, zatiaľ čo open-top kontajnery obsahovali náklad presahujúci výšku (OH – over-height). Hmotnosť každého z kontajnerov sa pohybovala približne od 20 do 22 ton.Projektový náklad bol z Poľska vypravený 10. apríla 2025 a smeruje do brazílskeho prístavu Santos. Po príchode do Brazílie bude zvon pokračovať ďalších 1 600 kilometrov do svojho finálneho cieľa – mesta Trindade v centrálnej časti krajiny. Túto časť prepravy zabezpečí brazílska špedičná spoločnosť Windlog, ktorá zámorskú prepravu zverila do rúk spoločnosti cargo-partner.vysvetlilCelý logistický reťazec vrátane pozemnej prepravy v Poľsku, prekládky a colného odbavenia v prístave Baltic Hub koordinovala pobočka cargo-partner v Gdyni. Tento projekt zdôrazňuje schopnosť spoločnosti zvládnuť náročné medzinárodné prepravy veľkého rozsahu.Zvon Vox Patris váži úctyhodných 55 ton – čo zodpovedá hmotnosti desiatich afrických slonov – a jeho výška 4 metre sa dá prirovnať k výške žirafy. Jeho priemer je 4,5 metra. Zvon je päťkrát ťažší než najznámejší poľský zvon – Zikmundský zvon na Wawelskom hrade v Krakove. Je vyrobený z medeno-cínovej zliatiny a je navrhnutý tak, aby zaujal nielen svojím zvukom, ale aj vzhľadom.Po príchode do Brazílie bude Vox Patris umiestnený vo výške 30 metrov v 100 metrov vysokej zvonici v areáli Svätyne Boha Otca Všemohúceho (Santuário do Pai Eterno) v Trindade. V tejto lokalite sa aktuálne buduje nová katedrála s kapacitou pre 12 000 veriacich, ktorá sa po dokončení stane najväčším kostolom na svete. Už dnes toto miesto ročne navštívi viac než štyri milióny pútnikov.