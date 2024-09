Carlo Messina je najlepším generálnym riaditeľom zo všetkých bánk v EÚ

Bratislava 13. septembra (OTS) - CEO skupiny Intesa Sanpaolo Carlo Messina je už siedmy rok od zavedenia rebríčka pred deviatimi rokmi najlepším generálnym riaditeľom v európskom bankovom sektore, ktorý odráža hlasy inštitucionálnych investorov a finančných analytikov.



Intesa Sanpaolo je podľa prieskumu výskumnej firmy Extel (predtým Institutional Investor Research) z roku 2024 opäť vedúcou európskou bankou pre vzťahy s inštitucionálnymi investormi a finančnými analytikmi a pre najlepší program ESG.



• Predstavenstvo spoločnosti Intesa Sanpaolo sa už po tretíkrát umiestnilo na prvom mieste medzi európskymi bankami.

• Stefano Del Punta – teraz hlavný poradca generálneho riaditeľa – je zvolený za najlepšieho finančného riaditeľa už ôsmy rok po sebe.

• Tím pre vzťahy s investormi spoločnosti Intesa Sanpaolo – vedený Marcom Delfrateom a Andreom Tamagninim – sa už siedmy rok umiestnil medzi najlepšími v európskom bankovníctve.

• Marco Delfrate bol zvolený za najlepšieho odborníka na vzťahy s investormi už siedmy rok po sebe.



Intesa Sanpaolo sa piaty rok po sebe umiestnila na prvom mieste v kategórii Najlepší program ESG medzi európskymi bankami ako uznanie stratégie ESG, angažovanosti a zverejňovania informácií.



Rebríček spoločnosti Extel, ktorý je založený na širokom prieskume medzi približne 1 800 inštitucionálnymi investormi a finančnými analytikmi, podčiarkuje silné ocenenie medzinárodnej finančnej komunity pre taliansku excelentnosť zameranú na inovácie, sociálny vplyv a udržateľnosť. Finančná komunita tiež uznáva profesionalitu generálneho riaditeľa a manažérskeho tímu Intesa Sanpaolo, ktorý investori a finanční analytici neustále považujú za najlepších v Európe.



Extel je nezávislý poskytovateľ výskumov, ktorý sa za posledných 50 rokov teší výbornému renomé medzi inštitucionálnymi investormi a finančnými analytikmi. „Dlhoročné uznanie, ktorému sa dostáva skupine Intesa Sanpaolo v Európe, je zdrojom obrovskej hrdosti. Je to predovšetkým vďaka lojalite našich zamestnancov – ktorým patrí moja najhlbšia vďaka – a kvalifikovanému a súdržnému manažérskemu tímu, nášmu jedinečnému, dobre diverzifikovanému a odolnému obchodnému modelu a významným investíciám do technológií. Veríme, že transparentnosť a zodpovedná komunikácia sú životne dôležité pre náš pokračujúci dialóg so všetkými našimi zainteresovanými stranami. Investori a finanční analytici oceňujú našu schopnosť plniť a prekračovať záväzky spolu s našou citlivosťou na otázky ESG, vďaka čomu sme globálnym lídrom v oblasti sociálneho vplyvu,“ povedal Carlo Messina, generálny riaditeľ Intesa Sanpaolo.