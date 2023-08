Carlsberg sa v 1. polroku vrátil k zisku

Kodaň 16. augusta (TASR) - Dánsky pivovar Carlsberg v stredu oznámil, že sa v 1. polroku 2023 dostal z červených čísiel a vrátil sa k zisku. Pivovar, ktorý sa snaží opustiť Rusko, podporili vyššie ceny aj objem predaja. TASR správu prevzala z AFP.



Tretí najväčší pivovar na svete zaznamenal za prvých šesť mesiacov 2023 čistý zisk 3,5 miliardy dánskych korún (469,68 milióna eur) po strate 5,3 miliardy DKK v minulom roku, ktorá súvisela s jeho rozhodnutím odísť z Ruska.



Tržby pivovaru v 1. polroku vzrástli o 6,6 % na 37,79 miliardy DKK, pričom ich zasiahli nepriaznivé menové pohyby. Takzvané organické tržby sa zvýšili o 11,2 %.



Carlsberg zaznamenal rast predaja vo všetkých kľúčových regiónoch: v západnej Európe (o 9,2 %), strednej a východnej Európe (o 16,3 %) a v Ázii (o 11,7 %). Objem predaja sa zvýšil tiež, a to o 0,8 %.



V utorok (15. 8.) spoločnosť Carlsberg uviedla, že zvyšuje svoju prognózu pre tento rok. Najnovšie tak očakáva, že jej prevádzkový zisk vzrastie o 4 % až 7 % namiesto predtým odhadovaného poklesu o -2 % až rastu o 5 %.



Spoločnosť v júni oznámila, že konečne našla kupca pre svoje ruské prevádzky, kde zamestnávala 8400 ľudí a od roku 2000 vlastní ruskú značku Baltika. Necelý mesiac po oznámení však vydala vláda v Moskve 16. júla dekrét o prevzatí kontroly nad ruskými aktívami Carlsbergu a francúzskeho giganta Danone.



"Posudzujeme situáciu a právne dôsledky tohto veľmi neočakávaného kroku a budeme sa snažiť ochrániť naše aktíva a hodnotu podniku," povedal generálny riaditeľ Cees't Hart, ktorý do konca 3. štvrťroka odíde do dôchodku.



Od ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 a ekonomických sankcií západu proti Moskve mnohé nadnárodné spoločnosti opustili Rusko a ďalšie tam pozastavili svoju činnosť.



V apríli Moskva prevzala kontrolu nad ruskou dcérskou spoločnosťou fínskej energetickej skupiny Fortum a zosadila jej generálneho riaditeľa v krajine.



(1 EUR = 7,4519 DKK)