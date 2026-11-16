< sekcia Ekonomika
Carney: Kanadský automobilový priemysel by sa mohol obrátiť na Čínu
Trump minulý rok zaviedol na kanadské automobilové odvetvie nové clá, pričom opakovane zdôraznil, že jeho cieľom je dosiahnuť, aby automobily predávané v USA vyrábali výlučne domáci pracovníci.
Autor TASR
Phnom Pénh 16. novembra (TASR) - Výrobcovia automobilov v Kanade by sa mohli obrátiť na Čínu, ak zvýšené clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, narušia integráciu severoamerického trhu, vyhlásil v pondelok kanadský premiér Mark Carney. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Náš automobilový priemysel má tých najlepších pracovníkov na svete a chceme, aby boli plne vyťažení v rámci integrovaného severoamerického trhu,“ povedal Carney na samite frankofónnych krajín v kambodžskej metropole Phnom Pénh. „Tento trh sa stal menej integrovaným v dôsledku obchodných opatrení USA,“ dodal. Súčasný stav podľa neho predstavuje najlepší výsledok pre „kanadských pracovníkov, kanadské podniky aj amerických spotrebiteľov“. V závislosti od toho, ako sa situácia vyvinie, však „existujú aj iné možnosti - európske, ázijské a, samozrejme, čínske či japonské,“ povedal kanadský premiér.
Trump minulý rok zaviedol na kanadské automobilové odvetvie nové clá, pričom opakovane zdôraznil, že jeho cieľom je dosiahnuť, aby automobily predávané v USA vyrábali výlučne domáci pracovníci. Kanada v auguste prerušila obchodné rokovania s USA, no Ottawa aj Washington v posledných týždňoch vyjadrujú optimizmus, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia dohody.
„Náš automobilový priemysel má tých najlepších pracovníkov na svete a chceme, aby boli plne vyťažení v rámci integrovaného severoamerického trhu,“ povedal Carney na samite frankofónnych krajín v kambodžskej metropole Phnom Pénh. „Tento trh sa stal menej integrovaným v dôsledku obchodných opatrení USA,“ dodal. Súčasný stav podľa neho predstavuje najlepší výsledok pre „kanadských pracovníkov, kanadské podniky aj amerických spotrebiteľov“. V závislosti od toho, ako sa situácia vyvinie, však „existujú aj iné možnosti - európske, ázijské a, samozrejme, čínske či japonské,“ povedal kanadský premiér.
Trump minulý rok zaviedol na kanadské automobilové odvetvie nové clá, pričom opakovane zdôraznil, že jeho cieľom je dosiahnuť, aby automobily predávané v USA vyrábali výlučne domáci pracovníci. Kanada v auguste prerušila obchodné rokovania s USA, no Ottawa aj Washington v posledných týždňoch vyjadrujú optimizmus, pokiaľ ide o možnosť dosiahnutia dohody.