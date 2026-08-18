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Carney rokoval s Trumpom o hroziacich nových amerických clách
Zdroj blízky kanadskej vláde minulý týždeň pre Reuters uviedol, že v prípade zavedenia nových ciel zostávajú na stole všetky možnosti.
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Kanadský premiér Mark Carney hovoril v pondelok (17. 8.) s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v snahe odvrátiť hroziace nové americké clá, ktoré by zasiahli širokú škálu kanadského vývozu do Spojených štátov. Clá by mali nadobudnúť účinnosť v stredu (19. 8.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Premiér Carney a prezident Trump sa včera popoludní telefonicky rozprávali o prebiehajúcich obchodných rokovaniach,“ uviedol v utorok úrad kanadského premiéra bez toho, aby zverejnil ďalšie podrobnosti.
Zdroj blízky kanadskej vláde minulý týždeň pre Reuters uviedol, že v prípade zavedenia nových ciel zostávajú na stole všetky možnosti. Medzi ne patrí vládna podpora pre postihnuté domáce odvetvia a možné pozastavenie bilaterálnych obchodných rokovaní. Zároveň však vyjadril nádej, že Washington má záujem dosiahnuť dohodu.
Trump oznámil dodatočné clá vo výške 50 % v júli. Podľa Bieleho domu by sa mali vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nemali by im podliehať energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Ohrozené sú však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci Dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Táto dohoda z roku 2020 nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.
Washington svoj krok odôvodnil údajným „diskriminačným“ prístupom Kanady voči americkým výrobkom. Vzťahy medzi Kanadou a USA sa od Trumpovho návratu do úradu výrazne zhoršili. Čiastočne to spôsobili už zavedené clá a opakované hrozby amerického prezidenta voči Kanade vrátane jeho návrhov, aby sa susedná krajina stala 51. štátom USA. V reakcii na americké clá viaceré kanadské provincie napríklad stiahli americký alkohol zo svojich regálov a vyzvali spotrebiteľov, aby kupovali domáce výrobky.
„Premiér Carney a prezident Trump sa včera popoludní telefonicky rozprávali o prebiehajúcich obchodných rokovaniach,“ uviedol v utorok úrad kanadského premiéra bez toho, aby zverejnil ďalšie podrobnosti.
Zdroj blízky kanadskej vláde minulý týždeň pre Reuters uviedol, že v prípade zavedenia nových ciel zostávajú na stole všetky možnosti. Medzi ne patrí vládna podpora pre postihnuté domáce odvetvia a možné pozastavenie bilaterálnych obchodných rokovaní. Zároveň však vyjadril nádej, že Washington má záujem dosiahnuť dohodu.
Trump oznámil dodatočné clá vo výške 50 % v júli. Podľa Bieleho domu by sa mali vzťahovať napríklad na víno, hokejky, mliečne výrobky, bazény, nábytok, oblečenie a cement. Nemali by im podliehať energetické produkty, ryby či kritické nerastné suroviny. Ohrozené sú však aj tovary, ktoré boli predtým chránené pred dovoznými clami v rámci Dohody medzi Spojenými štátmi, Mexikom a Kanadou (USMCA). Táto dohoda z roku 2020 nedávno vypršala, čo otvorilo priestor na nové rokovania.
Washington svoj krok odôvodnil údajným „diskriminačným“ prístupom Kanady voči americkým výrobkom. Vzťahy medzi Kanadou a USA sa od Trumpovho návratu do úradu výrazne zhoršili. Čiastočne to spôsobili už zavedené clá a opakované hrozby amerického prezidenta voči Kanade vrátane jeho návrhov, aby sa susedná krajina stala 51. štátom USA. V reakcii na americké clá viaceré kanadské provincie napríklad stiahli americký alkohol zo svojich regálov a vyzvali spotrebiteľov, aby kupovali domáce výrobky.