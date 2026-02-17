< sekcia Ekonomika
Carpathia investoval zdroje do nových troch výrobných liniek
Prievidzský potravinársky závod Carpathia spoločnosti Nestlé pokračuje v modernizácii výrobných procesov.
Prievidza 17. februára (TASR) - Prievidzský potravinársky závod Carpathia spoločnosti Nestlé pokračuje v modernizácii výrobných procesov. V uplynulom období investoval prostriedky do inštalácie troch nových výrobných liniek. S investíciami bude spoločnosť pokračovať, plánuje i zvýšiť výrobu. TASR o tom v utorok za firmu informoval Milan Kisztner.
„Investície do modernizácie nášho závodu nie sú samoúčelné. Sú nevyhnutné na to, aby sme si aj v budúcnosti udržali pozíciu na potravinárskej špičke nielen na Slovensku, ale aj v Európe,“ povedal riaditeľ prievidzského potravinárskeho závodu Dušan Ďurdík.
Spoločnosť v uplynulom období investovala zdroje napríklad do inštalácie troch nových výrobných liniek - vysokorýchlostnej linky na výrobu mäkkých bujónov a dvoch vysokorýchlostných liniek na výrobu dochucovadiel a cestovinových pochúťok. „Nové linky sú už v plnej prevádzke a postupne nahrádzajú pôvodné technológie, ktoré výrobu už ukončili alebo ju ukončia v najbližších mesiacoch,“ priblížil Kisztner.
Okrem modernizácie výrobných technológií závod dlhodobo investuje aj do automatizácie vnútropodnikového transportu a robotizácie procesov. V najbližšom období plánuje inštaláciu automatických AMR vozíkov. „Ide o inteligentné samohybné robotické platformy, ktoré dokážu autonómne prepravovať materiál v rámci vymedzeného priestoru. To nám umožní ďalej zvyšovať efektivitu výroby a udržať konkurencieschopnosť závodu aj do budúcnosti,“ vysvetlil Ďurdík. Investície do technológií dosiahli celkovú výšku viac ako 12 miliónov eur.
Závod prostredníctvom modernizácie výroby zvýšil i produkciu. „V roku 2025 zišlo z výrobných liniek viac ako 29.000 ton potravín. Stabilitu a rast výroby potvrdzujú aj plány na tento rok, keď sa očakáva prekročenie hranice 30.000 ton výrobkov,“ ozrejmil Kisztner s tým, že spoločnosť zároveň rozširuje spoluprácu v oblasti technického duálneho vzdelávania, ktoré predstavuje dlhodobý nástroj prípravy budúcich odborníkov.
Prievidzský závod si v uplynulom roku pripomenul 150. výročie svojho založenia, dlhodobo patrí medzi najväčších zamestnávateľov v regióne a v súčasnosti poskytuje prácu viac ako 500 ľuďom.
