Carrefour plánuje predaj svojho taiwanského biznisu

Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzsky maloobchodný reťazec Carrefour plánuje v najbližších týždňoch odštartovať predaj svojho taiwanského biznisu. Uviedli to pre agentúru Reuters tri zdroje oboznámené s informáciami.



Podľa zdrojov sa Carrefour v súvislosti s plánovaným predajom biznisu, ktorého hodnota sa odhaduje na 1,6 miliardy eur, obrátil na americkú banku Morgan Stanley. Očakáva sa, že predaj taiwanskej divízie sa spustí po skončení letných prázdnin, dodali zdroje, ktoré si neželali byť menované. Francúzska maloobchodná sieť sa k plánovanému predaju zatiaľ nevyjadrila a reakcia neprišla ani od banky Morgan Stanley.



Najväčší maloobchodný reťazec v Európe už v júni uviedol, že uvažuje o prípadnej konsolidácii, predaji či zlučovaní svojich zahraničných divízií. Odmietal však, že by plánoval niektoré aktíva predať.



Na Taiwane dosiahli čisté tržby Carrefouru za prvých šesť mesiacov tohto roka 1,26 miliardy eur. Bez započítania kurzových vplyvov to znamená rast o 13 %.