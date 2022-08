Carrefour zmrazí ceny 100 tovarov, aby pomohol Francúzom

Paríž 22. augusta (TASR) - Francúzsky prevádzkovateľ supermarketov Carrefour zmrazí ceny 100 svojich tovarov, aby pomohol Francúzom, ktorých sužuje vysoká inflácia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Krok Carrefouru prichádza po podobných rozhodnutiach francúzskych firiem, ktoré po tlaku vlády prezidenta Emmanuela Macrona takisto prijali opatrenia na pomoc spotrebiteľom v boji s rekordnou infláciou.



Francúzsky koncern TotalEnergies rovnako ako námorný prepravca CMA CGM v júli ohlásili ďalšie opatrenia na zníženie cien. TotalEnergies uviedol, že od 1. septembra do konca roka zníži ceny palív na svojich čerpacích staniciach vo Francúzsku. Spoločnosť CMA CGM zasa uviedla, že zníži prepravné poplatky za kontajner o 750 eur pri importe do Francúzska z Ázie.



Carrefour zmrazí ceny rôznych produktov od potravín cez zdravotnícke produkty po oblečenie do 30. novembra.



Francúzska inflácia dosiahla v júli rekordných 6,8 %.