Čas na dohodu o nových vzťahoch medzi EÚ a Britániou je krátky

Brusel 13. decembra (TASR) - Európskej únii (EÚ) a Británii zostane len veľmi málo času na uzavretie dohody o nových vzťahoch. Mali by to stihnúť do konca roku 2020, čo je „extrémne krátky čas", uviedla v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Cieľom Únie sú nulové clá, nulové kvóty a nulový damping, a to je pre EÚ veľmi dôležité, vyhlásila na tlačovej konferencii.



Britský premiér Boris Johnson zvíťazil vo štvrtok (12. 12.) v predčasných parlamentných voľbách vďaka sľubu, že jeho krajina 31. januára 2020 vystúpi z EÚ. Nová šéfka EK skonštatovala, že obe strany tak stoja pred náročnou úlohou. Budú mať len 11 mesiacov na rokovania o širokej škále bodov. A nejde len o obchod, ale aj o vzdelávanie, dopravu, rybolov a mnohé ďalšie oblasti, o ktorých sa má rokovať."



EÚ v piatok privítala triumfálne víťazstvo Johnsona a vyzvala Spojené kráľovstvo na ratifikáciu dohody o brexite.



Von der Leyenová novinárom v Bruseli povedala, že EÚ je pripravená prejsť k ďalšej fáze brexitu, ktorou sú rokovania o budúcich vzťahoch. Zdôraznila, že je potrebné začať s ňou čo najskôr, keďže čas beží a je ho málo.



Dodala, že EÚ chce, aby boli budúce vzťahy medzi oboma stranami „čo najbližšie a založené na plnom rešpektovaní našich zásad“. Únia je podľa nej pripravená začať rokovať už 1. februára.