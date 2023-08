Časový plán rakúskej RBI na odchod z Ruska sa pravdepodobne oneskorí

Viedeň 2. augusta (TASR) - Časový plán, ktorý si rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) stanovila na odchod z Ruska, sa pravdepodobne oneskorí. Generálny riaditeľ banky Johann Strobl v utorok (1. 8.) oznámil, že vyčlenenie ruských aktív bude možné najskôr koncom decembra. Ešte v máji pritom naznačoval možnosť odčlenenia do konca septembra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA



RBI tiež stále skúma možnosť predaja ruskej dcéry. Vedenie spoločnosti v posledných mesiacoch viackrát zdôraznilo, že obe možnosti sú spojené s náročnými byrokratickými procedúrami a ich realizácia si vyžaduje veľa času. Predaj by si vyžadoval nájsť nového majiteľa, ktorý nepodlieha západným sankciám, ako aj súhlas ruského prezidenta Vladimira Putina.



Spoločnosť je v trvalom kontakte s príslušnými regulačnými orgánmi a naďalej pracuje na oboch možnostiach, povedal Strobl. Neformálna fáza však trvá dlhšie, ako sa očakávalo a proces bude preto pravdepodobne zložitejší, dodal generálny riaditeľ RBI.



RBI je najväčšou západnou bankou pôsobiacou v Rusku. V krajine má približne 2600 firemných klientov, 4 milióny miestnych majiteľov účtov a 10.000 zamestnancov. Pomalý odchod z Ruska spôsobil, že sa RBI dostala do sporu s Európskou centrálnou bankou (ECB), ktorá nad bankou vykonáva dohľad.