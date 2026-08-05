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Časť bývalých banských objektov na hornej Nitre nájde nové využitie
Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) pokračujú v asanácii objektov.
Autor TASR
Nováky 5. augusta (TASR) - Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) pokračujú v asanácii objektov v banských areáloch na hornej Nitre. Časť budov už zbúrali i v Novákoch. Spoločnosti to ukladá banský zákon. Niektoré objekty našli a ďalšie nájdu i nové využitie. Opätovný účel má i stavebný materiál z búrania.
Na likvidácii budov v banskom areáli v Novákoch pracuje i bagrista Boltežar Gregorič. V stredu priblížil, že súčasťou procesu nie je len samotné búranie, ale i zhodnocovanie stavebných odpadov. „Budovy sú pomerne vysoké, majú výšku 25 metrov. Na to je potrebný vysoký demolačný bager, ktorý má dosah približne 30 metrov a jeho váha je asi 85 ton. Týchto demolačných bagrov je na Slovensku pomerne málo. Zbúrali sme už viacero objektov, vyšších a náročnejších, aké sú v Novákoch,“ vysvetlil.
Špecialista pre likvidáciu baní Ján Jankula spomenul, že 95 percent materiálu z búrania bane opätovné použijú, päť percent tvorí komunálny odpad, ktorý zlikvidujú. „Materiál sa využíva ako upravená stavebná sutina, používa sa na spevnenie komunikácií, plôch, kde spájame našu železničnú dopravu s cestnou komunikáciou. V budúcnosti by sa mala využívať na prekládku železničnej na cestnú dopravu,“ ozrejmil Jankula.
Doplnil, že bane už zabezpečili asanáciu do 200 objektov, pred nimi je ešte búranie do 50 objektov. Práce musia zabezpečiť do 31. decembra 2027. Dovedna zlikvidovali 15 areálov.
Využitie už našli niektoré ďalšie objekty. „Máme zrekonštruovanú práčovňu, kde chceme prať pracovné oblečenie aj pre okolité firmy. Vykurujeme mestá Prievidza a Nováky prostredníctvom teplární, máme ďalšie príslušenstvo, sklady dreva a drevnej štiepky. Máme tu aj strojársku firmu v prenájme, ktorá vytvára pracovné miesta,“ konkretizoval Jankula.
Priblížil, že spoločnosť rokuje aj o využití ďalších objektov, a to i na bytové účely. „Ďalšie využitie nájde približne 50 percent objektov v týchto veľkých areáloch,“ dodal.
Práce na uzatváraní podzemia a likvidácii povrchových objektov realizuje spoločnosť vo všetkých svojich prevádzkach kontinuálne po vyťažení poslednej tony uhlia v decembri 2023. „V zmysle banského zákona je našou povinnosťou odstrániť všetky nepotrebné technológie a stavby, pre ktoré sa už nenašlo využitie,“ spomenula tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková. Do podzemia ešte i teraz podľa nej fárajú poslední baníci, ktorí vykonávajú technické a bezpečnostné opatrenia.
V areáli bane v Handlovej pripravuje MH Invest výstavbu priemyselného parku, areál bane v Cigli využíva firma na výrobu a dodávok tepla, ako aj na výrobu biomasy, spustili tam dve kogeneračné jednotky na výrobu elektriny a tepla. „V priestoroch bane v Novákoch sme uviedli v júni do prevádzky fotovoltickú elektráreň. Je na bývalej hlušinovej skládke s rozlohou 2,3 hektára. Osadili sme tam 2020 fotovoltických panelov, ktoré ročne vyrobia 1160 megawatthodín energie. Celá bude spotrebovaná v našich prevádzkach,“ uzavrela Siváková.
Na likvidácii budov v banskom areáli v Novákoch pracuje i bagrista Boltežar Gregorič. V stredu priblížil, že súčasťou procesu nie je len samotné búranie, ale i zhodnocovanie stavebných odpadov. „Budovy sú pomerne vysoké, majú výšku 25 metrov. Na to je potrebný vysoký demolačný bager, ktorý má dosah približne 30 metrov a jeho váha je asi 85 ton. Týchto demolačných bagrov je na Slovensku pomerne málo. Zbúrali sme už viacero objektov, vyšších a náročnejších, aké sú v Novákoch,“ vysvetlil.
Špecialista pre likvidáciu baní Ján Jankula spomenul, že 95 percent materiálu z búrania bane opätovné použijú, päť percent tvorí komunálny odpad, ktorý zlikvidujú. „Materiál sa využíva ako upravená stavebná sutina, používa sa na spevnenie komunikácií, plôch, kde spájame našu železničnú dopravu s cestnou komunikáciou. V budúcnosti by sa mala využívať na prekládku železničnej na cestnú dopravu,“ ozrejmil Jankula.
Doplnil, že bane už zabezpečili asanáciu do 200 objektov, pred nimi je ešte búranie do 50 objektov. Práce musia zabezpečiť do 31. decembra 2027. Dovedna zlikvidovali 15 areálov.
Využitie už našli niektoré ďalšie objekty. „Máme zrekonštruovanú práčovňu, kde chceme prať pracovné oblečenie aj pre okolité firmy. Vykurujeme mestá Prievidza a Nováky prostredníctvom teplární, máme ďalšie príslušenstvo, sklady dreva a drevnej štiepky. Máme tu aj strojársku firmu v prenájme, ktorá vytvára pracovné miesta,“ konkretizoval Jankula.
Priblížil, že spoločnosť rokuje aj o využití ďalších objektov, a to i na bytové účely. „Ďalšie využitie nájde približne 50 percent objektov v týchto veľkých areáloch,“ dodal.
Práce na uzatváraní podzemia a likvidácii povrchových objektov realizuje spoločnosť vo všetkých svojich prevádzkach kontinuálne po vyťažení poslednej tony uhlia v decembri 2023. „V zmysle banského zákona je našou povinnosťou odstrániť všetky nepotrebné technológie a stavby, pre ktoré sa už nenašlo využitie,“ spomenula tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková. Do podzemia ešte i teraz podľa nej fárajú poslední baníci, ktorí vykonávajú technické a bezpečnostné opatrenia.
V areáli bane v Handlovej pripravuje MH Invest výstavbu priemyselného parku, areál bane v Cigli využíva firma na výrobu a dodávok tepla, ako aj na výrobu biomasy, spustili tam dve kogeneračné jednotky na výrobu elektriny a tepla. „V priestoroch bane v Novákoch sme uviedli v júni do prevádzky fotovoltickú elektráreň. Je na bývalej hlušinovej skládke s rozlohou 2,3 hektára. Osadili sme tam 2020 fotovoltických panelov, ktoré ročne vyrobia 1160 megawatthodín energie. Celá bude spotrebovaná v našich prevádzkach,“ uzavrela Siváková.