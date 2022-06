Časť obchodov Lego v Rusku zatvorili, sankcie zasiahli dodávky

Moskva/Kodaň 3. júna (TASR) - Predajca hračiek dánskej firmy Lego v Rusku v piatok oznámil, že dočasne zatvára niektoré obchody v krajine, pričom ako dôvod uviedol problémy s dodávkami. Dánsky výrobca začal zastavovať svoje dodávky do Ruska po jeho invázii na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Dodávky výrobkov Lego do Ruska sa dočasne zastavili a naše obchody fungujú iba z miestnych zásob. Vzhľadom na tento vývoj sme prácu v niektorých obchodoch pozastavili," uviedol ruský predajca hračiek Lego.



Dánska spoločnosť už v marci oznámila, že v dôsledku sankcií voči Moskve po invázii Ruska na Ukrajinu zastavila dodávky do všetkých svojich obchodov v Ruskej federácii. Okrem sankcií uviedla firma v marci ako dôvod aj nepredvídateľné prostredie. Lego má v Rusku celkovo 81 obchodov, ktoré prevádzkuje spoločnosť Inventive Retail Group.