Časť opozície vyzýva prezidentku nepodpísať zákon o investíciách

Bratislava 26. apríla (TASR) - Opoziční poslanci Veronika Remišová a Michal Šipoš (obaja hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) vyzývajú prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala tento týždeň v parlamente schválený zákon o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a obrátila sa na Ústavný súd SR. Zákon podľa nich hrubým spôsobom porušuje práva občanov.



Zákon podľa Remišovej zavádza viaceré nebezpečné postupy pri povoľovaní stavieb alebo vyvlastňovaní pozemkov. Vláda môže na základe tohto zákona rozhodnúť o strategickej investícii bez akýchkoľvek kritérií a držiteľ takéhoto oprávnenia získava viaceré výhody na úkor práv ľudí. Držiteľ oprávnenia o strategickej investícii alebo stavebník môže vstupovať na cudzie pozemky, a to nielen na pozemky, ktoré sa majú vyvlastniť, ale aj na susediace pozemky.



"V praxi to znamená, že vám rozkopú pozemok, prípadne jedného dňa občania zistia, že sa im po ich vlastnom pozemku premávajú tatrovky a oni tomu nebudú môcť zabrániť. V prípade pozemkov, susediacich so stavbou, investor nemá dokonca ani oznamovaciu povinnosť. Zároveň investor môže expresne vyvlastňovať pozemky a vypratávať ľudí z ich obydlia aj bez rozhodnutia súdu," spresnila Remišová.



Šipoš uviedol, že na závažné nedostatky a problémy zákona upozornili aj mimovládne organizácie ako napríklad Via Iuris.



"Vyzývame pani prezidentku, aby pri vládnom zákone, ktorý hrubo porušuje práva občanov, využila svoje právomoci, a aby sa v mene ľudí obrátila aj na Ústavný súd SR. Veríme, že pani prezidentka sa zastane práv občanov, pretože u novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho nemôžeme očakávať, že bude chrániť záujmy ľudí. On bude chrániť najmä záujmy a kšefty papalášov z vládnej koalície," vyhlásila Remišová.



Poslanci pripomenuli, že ústavný súd sa už raz zastal vlastníkov pozemkov a zvrátil snahu Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v roku 2007 chcel prijať vyvlastňovací zákon a obrať ľudí o pozemky. Na základe rozhodnutia ústavného súdu musel štát poškodených vlastníkov odškodniť, keďže Fico chcel už vtedy porušiť vlastnícke právo, ktoré je jedným zo základných občianskych práv. "Štát alebo investor nemôže zobrať buldozéry a využívať cudzí pozemok, ktorý mu nepatrí," dodal Šipoš.