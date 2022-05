Časť peňazí na kúpu bytu je potrebné nasporiť, spôsob závisí od času

Bratislava 29. mája (TASR) - Ceny nehnuteľností na bývanie na Slovensku naďalej výrazne rastú. V Bratislavskom kraji musia ľudia v súčasnosti zaplatiť za 3-izbový byt či menší dom v priemere okolo 250.000 eur, v priemere na celom Slovensku je to 200.000 eur. Na kúpu 3-izbového bytu si tak Slovák musí našetriť minimálne 40.000 eur, aby dosiahol vlastný vklad 20 % z ceny bytu k hypotéke. Pri menšom 1-izbovom byte je to polovičná suma.



"Rozumný investor by mal pri horizonte piatich rokov zhodnocovať svoje peniaze skôr konzervatívne. Ak má človek našetrených aspoň 10.000 eur, ktoré zainvestuje, a následne každý mesiac pravidelne vkladá 90 eur, má šancu mať na konte na konci investičného horizontu čiastku cez 20.000 eur pri priemernom ročnom raste 6,8 %," priblížil analytik online investičnej platformy Portu Filip Louženský.



Najvyšší výnos podľa neho prinášajú akciové fondy. Tie by však mal mať investor s krátkym investičným horizontom päť rokov zastúpené len malou sumou, upozornil analytik. Kombinovať by ich mal s menej rizikovými investíciami, ako sú dlhopisy, realitné fondy, prípadne fondy na drahé kovy.



Odborník pripomína, že rodičia by mali už pri narodení svojho dieťaťa uvažovať nad tým, že mu našetria na základný vklad k hypotéke na kúpu bytu. "Čím dlhší čas sa investuje, tým vyšší je výnos vďaka efektu zloženého úročenia. Investičný horizont 25 rokov pritom umožňuje zvoliť najrizikovejšie a potenciálne najvýnosnejšie aktívum, ktorým sú akcie," dodal Louženský.