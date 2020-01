Časť poberateľov minimálnych dôchodkov dostane ešte jedno rozhodnutie

Bratislava 9. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) v týchto dňoch odosiela zatiaľ prvej skupine vyše 50.000 poberateľov minimálnych dôchodkov rozhodnutia o ich zvýšení.



Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že toto zvýšenie nie je pre nich konečné. Vyplýva z prvej podoby novely zákona o sociálnom poistení prijatej v októbri 2019. Podľa nej bolo podmienkou na zvýšenie minimálneho dôchodku u každého poberateľa aspoň 30 kvalifikovaných rokov. Aby mohol byť dodržaný termín ich výplaty, začala príprava tohto kroku bezprostredne po schválení novely zákona.



Keď boli v Sociálnej poisťovni technologické procesy rozbehnuté a systém už generoval rozhodnutia podľa prvej verzie, NR SR na decembrovej schôdzi zákon ani nie po mesiaci opäť zmenila, a to tak, že podmienkou pre zvýšenie minimálneho dôchodku sa stal počet aspoň 30 odpracovaných, a nie 30 kvalifikovaných rokov. V tom čase už podľa SP nebolo možné informačný systém poisťovne zastaviť a uvedené údaje prepracovať, pretože by sa zdržala výplata iných dávok, ktoré mal informačný systém naprogramované súčasne s úpravou minimálnych dôchodkov.



Išlo napríklad o decembrové vianočné príspevky, ale aj aktuálnu valorizáciu 1,7 milióna dôchodkov. Ich nevyplatením v decembri, resp. v januári by Sociálna poisťovňa porušila zákon.



"Poberatelia tých minimálnych dôchodkov, ktorým zmena podmienky z kvalifikovaných na odpracované roky dôchodky zvýši, nič nestratia. Dostanú nové rozhodnutia a dôchodok im bude dopočítaný podľa nového kritéria odpracovaných rokov. Zvýšenie im bude vyplatené spätne od 1. januára 2020. Nemusia nič reklamovať, ani iniciovať doplatenie dôchodku. Sociálna poisťovňa o tomto probléme vie a bude konať z vlastnej iniciatívy," uviedol hovorca poisťovne Peter Višváder.



Bude to však možné až po zmene uvedených údajov v informačnom systéme, na čom v týchto dňoch poisťovňa pracuje. Preto SP, ktorá sa do časovej tiesne nedostala svojou vinou, žiada poberateľov minimálnych dôchodkov o pochopenie situácie a trpezlivosť. Nejde o chybu, je to poisťovne len dôsledok vyplývajúci z technologických procesov a z častých legislatívnych zmien v krátkom časovom úseku.