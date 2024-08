Časť poberateľov sirotského dôchodku má predložiť potvrdenie o škole

Bratislava 27. augusta (TASR) - Niektorí poberatelia sirotského dôchodku musia začiatkom septembra predložiť potvrdenie o návšteve školy. Týka sa to študentov, ktorí prerušili alebo ukončili štúdium, prípadne študujú na školách silových rezortov či v zahraničí. Túto povinnosť rovnako majú absolventi strednej školy, ktorí nastupujú na bakalárske štúdium, a tiež študenti pokračujúci v druhom stupni vysokoškolského vzdelania, ktorí mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. V utorok na to upozornil hovorca Sociálnej poisťovne (SP) Martin Kontúr.



Väčšina študentov potvrdenie o návšteve školy nemusí SP predkladať. "Informáciu o tom, že naďalej pokračujú v štúdiu a sú zapísaní do ďalšieho ročníka, poskytne Sociálnej poisťovni Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR cez elektronický informačný systém," uviedol Kontúr.



Doplnil, že výnimku tvoria študenti škôl, ktoré neposkytujú rezortu školstva túto informáciu. Ide najmä o školy patriace do pôsobnosti rezortov obrany a vnútra či zahraničné školy.



Študentom, ktorí prerušili štúdium, sa vyplácanie sirotského dôchodku obnoví opäť až po začatí štúdia. Okrem potvrdenia o návšteve školy musia poisťovni predložiť aj žiadosť o pokračovanie vo výplate sirotského dôchodku.



Kontúr spresnil, že rovnakú povinnosť voči poisťovni majú aj absolventi stredných škôl, ktorí idú na bakalárske štúdium a končí sa im nárok na výplatu sirotského dôchodku 31. augusta 2024. Týka sa to tiež študentov pokračujúcich v druhom stupni vysokoškolského vzdelania, ktorí musia po začiatku štúdia predložiť SP žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku aj s potvrdením o návšteve školy, ak ide o školu silových rezortov alebo v zahraničí.



"Len samotné rozhodnutie školy o prijatí na I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia nie je dostatočným dokladom na uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku. Sociálna poisťovňa študentovi opäť začne sirotský dôchodok vyplácať až po doručení žiadosti s potvrdením školy a doplatí mu ho aj za obdobie júl a august 2024," uzavrel hovorca.



SP ku koncu júla tohto roka vyplatila celkovo 17.202 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 200,58 eura.