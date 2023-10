Časť projektu River Park II na nábreží je opäť bližšie k realizácii

Bratislava 4. októbra (TASR) - Časť developerského projektu River Park II na Dvořákovom nábreží v Bratislave je opäť o niečo bližšie k realizácii. Pre Polyfunkčný blok CPR A (ľavá polovica projektu), ktorý pripravuje spoločnosť Cresco Real Estate, bolo vydané územné rozhodnutie. Právoplatné však ešte nie je. Pre TASR to potvrdil výkonný riaditeľ spoločnosti Ján Krnáč.



"Prípravu projektu môžeme pohnúť o krok ďalej. Keď bude stavba formálne umiestnená, môžeme prikročiť k procesom vedúcim k stavebnému povoleniu, čo bude ďalším významným míľnikom smerom k spusteniu výstavby," skonštatoval Krnáč s tým, že presné termíny začiatku a ukončenia výstavby budú vedieť špecifikovať až po vydaní stavebného povolenia.



Navrhnutý polyfunkčný komplex CPR-A je umiestnený kolmo na promenádu, ku ktorej sa objekty pôdorysne zužujú a výškovo klesajú. Navrhovaný komplex hmotovo definujú štyri lichobežníkové formy. Celkovú hmotu dotvárajú nižšie objekty, ktoré tieto formy spájajú do ucelenej hmotovej štruktúry. Počíta sa tiež s parkovou zeleňou.



Developer deklaruje, že projekt plánuje stavať tak, ako bude schválený. Jediná zmena v celom urbanistickom koncepte je náhrada objektu pôvodného planetária s mediatékou. Nahradené budú otvoreným verejným priestorom námestia, čo nedávno vyplynulo z požiadaviek súčasného vedenia hlavného mesta. Jeho súčasťou má byť zelený park a rozšírenie promenády do námestia.



Táto časť projektu je pripravovaná a bude povoľovaná samostatne. Dôvodom je podľa developera značný časový odstup v príprave a povoľovacích procesoch oproti pôvodným zámerom. "Aktuálne pripravujeme zadanie pre architektonickú súťaž, aby sme dosiahli čo možno najvyššiu kvalitu tohto námestia a prispeli tak k atraktívnosti celého priestoru dunajskej promenády," poznamenal Krnáč.



V rámci druhej časti projektu River Park II, ktorú developuje spoločnosť J&T Real Estate, podľa jej hovorcu Daniela Suchého zatiaľ posun nie je.



Pripravované investičné zámery v rámci projektu River Park II urbanisticky nadviažu na existujúce projekty River Park I, Zuckermandel a budúcu Vydricu. Developeri deklarujú, že ich projekty rozšíria centrum mesta až na priestor nábrežia Dunaja, obohatia verejné plochy promenády o novú zeleň a poskytnú nové atraktívne verejné a obchodné priestory.



Projekt tvoria tri časti. Polyfunkčný blok CPR A, ktorý pripravuje Cresco Real Estate, polyfunkčný blok CPR C, ktorý pripravuje J&T Real Estate, a blok CPR B, teda priestor, kde malo stáť pôvodne planetárium s mediatékou, ktorý majú na starosti obe spoločnosti. Investičné zámery sú rozvíjané pod spoločnou hlavičkou spoločnosti Woal (jej vlastníkom sú spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate), ktorá je formálne vlastníkom pozemkov.