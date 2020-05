Časť R7 by mohla slúžiť motoristom v júli, odhaduje minister Doležal

Bratislava 7. mája (TASR) – Dostavaný úsek rýchlostnej cesty R7 by mal byť daný do predbežného užívania počas leta. Pred rokovaním vlády to uviedol minister dopravy SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina). "Určite v lete, odhadujem, že to môže byť v júli," povedal minister.



Ako dodal, stále sa uskutočňuje kolaudačné konanie a pre motoristov bude približne 25 kilometrov dlhý úsek otvorený v momente, keď bude všetko v súlade s bezpečnosťou cestnej premávky. "Nie som pod žiadnym tlakom, ani pocitovým, ani politickým," vyhlásil minister.



Potvrdil, že na stavbe nie je všetko dokončené. "Nie som stavbár, no viem rozpoznať nespevnenú krajnicu či eróziu svahu, to sú zásadné pripomienky," zopakoval.



Rezort je so zhotoviteľom v kontakte. "Komunikuje s ním náš Špeciálny stavebný úrad i PPP sekcia," uviedol a zdôraznil, že na finalizáciu rýchlostnej komunikácie je potrebné hľadieť z pohľadu koncesnej zmluvy i stavebného zákona. "To sú dve roviny, ktoré sledujeme," pripomenul Doležal.



Na konci apríla sa minister i zhotoviteľ vyjadrovali i k problematickému násypu na úseku D4 pri Jarovciach. Minister sa vyjadril, že si nevie predstaviť iný scenár ako jeho odstránenie. Spoločnosť D4R7 Construction reagovala tým, že posudky nezávislých expertov potvrdzujú, že násyp je v súlade s relevantnými normami a dokumentáciou k stavebnému povoleniu.



Kolaudovaný úsek je časťou projektu nultého obchvatu Bratislavy. Pozostáva z 25,2 km rýchlostnej cesty R7 a 4,5 km diaľnice D4 vrátane 22 mostov a križovatiek v Rovinke, Dunajskej Lužnej a Šamoríne.