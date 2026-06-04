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Časť talianskeho parlamentu podporila oživenie jadrovej energetiky
Taliansko sa vzdalo jadrovej energetiky po katastrofe v Černobyli v roku 1986.
Autor TASR
Rím 4. júna (TASR) - Dolná komora talianskeho parlamentu schválila návrh zákona, ktorý by mohol viesť k opätovnému využívaniu jadrovej energie v krajine. Rím sa začal odkláňať od tohto typu energie pred takmer štyrmi desaťročiami, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Návrh zákona neumožňuje výstavbu jadrových elektrární, no povoľuje vydať výkonné nariadenia do jedného roka od konečného schválenia v parlamente, a pripraviť tak právny rámec pre návrat k jadrovej energii. V neskoršej fáze umožní posudzovanie potenciálnych projektov na výstavbu reaktorov. O návrhu zákona teraz bude rokovať Senát.
Taliansko sa vzdalo jadrovej energetiky po katastrofe v Černobyli v roku 1986. Posledné jadrové elektrárne v krajine sa odstavili v roku 1990 na základe celonárodného referenda. Neskôr sa objavili snahy o oživenie jadrovej energetiky, no po katastrofe v japonskej Fukušime v roku 2011 sa museli odložiť.
Premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila záujem o obnovenie jadrového sektora po nástupe do úradu, pričom vláda hovorila najmä o malých modulárnych reaktoroch a pokročilých modulárnych reaktoroch. Opozičné strany a environmentálne skupiny tieto plány ale kritizovali tvrdiac, že návrat k jadrovej energii by bol nákladný a kontroverzný.
Návrh zákona neumožňuje výstavbu jadrových elektrární, no povoľuje vydať výkonné nariadenia do jedného roka od konečného schválenia v parlamente, a pripraviť tak právny rámec pre návrat k jadrovej energii. V neskoršej fáze umožní posudzovanie potenciálnych projektov na výstavbu reaktorov. O návrhu zákona teraz bude rokovať Senát.
Taliansko sa vzdalo jadrovej energetiky po katastrofe v Černobyli v roku 1986. Posledné jadrové elektrárne v krajine sa odstavili v roku 1990 na základe celonárodného referenda. Neskôr sa objavili snahy o oživenie jadrovej energetiky, no po katastrofe v japonskej Fukušime v roku 2011 sa museli odložiť.
Premiérka Giorgia Meloniová vyjadrila záujem o obnovenie jadrového sektora po nástupe do úradu, pričom vláda hovorila najmä o malých modulárnych reaktoroch a pokročilých modulárnych reaktoroch. Opozičné strany a environmentálne skupiny tieto plány ale kritizovali tvrdiac, že návrat k jadrovej energii by bol nákladný a kontroverzný.