Časť zamestnancov dostane potvrdenie o zdaniteľných príjmoch

Bratislava 4. marca (TASR) - S blížiacim sa termínom na podanie daňového priznania vznikajú povinnosti aj zamestnávateľom. Tí musia do 10. marca vystaviť zamestnancom, ktorí si podávajú priznanie sami, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Z neho sa daňovník dozvie viaceré potrebné skutočnosti, napríklad koľko za minulý rok zarobil, či celkovú sumu zrazených daní a odvodov. Poukázala na to špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) Martina Rybanská.



Pripomenula, že podľa zákona o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vystaviť potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za obdobie, počas ktorého zamestnancovi vyplácal zdaniteľný príjem. Typicky ho potrebujú najmä daňovníci, ak si podávajú daňové priznanie sami a nepožiadali o vykonanie ročného zúčtovania svojho aktuálneho zamestnávateľa, prípadne ak žiadali o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa. Dokument potrebuje napríklad aj zamestnanec, ktorý si privyrábal podnikaním.



"V daňovom priznaní totiž musí daňovník uviesť všetky svoje príjmy, teda aj od ostatných zamestnávateľov, ak u nich počas roka pracoval. Formulár vystavujú zamestnávatelia aj bývalým zamestnancom. Slúži ako príloha k daňovému priznaniu," vysvetlila daňová poradkyňa Ľubica Dumitrescu z SKDP.



Zamestnávatelia majú na splnenie tejto povinnosti dva termíny. Do 10. februára museli formulár vystaviť tým daňovníkom, ktorým vyplácali vlani príjem, ale o vykonanie ročného zúčtovania požiadali iného zamestnávateľa. Do 10. marca musia potvrdenie vystaviť tým zamestnancom, ktorí si robia daňové priznanie sami. "Tieto zákonné lehoty zabezpečujú, aby mali daňovníci dostatok času na splnenie si svojich daňových povinností," priblížila Dumitrescu.



Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch potrebujú napríklad aj dôchodcovia či študenti, ktorí si vlani privyrábali a daňové priznanie chcú podať dobrovoľne. Ak je totiž úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2024 nižší ako 2823,24 eura, daňovník nemá povinnosť podať priznanie.



"Môže ho však podať dobrovoľne, nakoľko mu z tohto príjmu boli zrazené preddavky na daň, ktoré správca dane vráti ako preplatok na dani. Žiadosť o vrátenie preplatku je súčasťou daňového priznania, ktorého povinnou prílohou je práve Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2024," doplnila daňová poradkyňa.